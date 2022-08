Elisa: in arrivo tre dischi live in tre mesi. In ognuno sarà presente un brano inedito

Elisa i live del 2022 stanno per trasformarsi in ben tre dischi di musica dal vivo che verrano pubblicati nell’arco di tre mesi.

Oggi la cantautrice, attualmente impegnata in un tour che è partito con il festival green Heroes, di cui è stata direttrice artistica, ha lanciato la bomba.

Usciranno tra settembre e novembre tre album live per documentare questo monumentale tour. Ma non solo, ognuno di questi album conterrà un brano inedito.

I tre dischi, i cui titoli non sono ancora stati svelati, saranno in vendita a tiratura limitata in formato cd (solo 2.000 copie per album) e, ovviamente saranno presenti sulle piattaforme digitali.

Queste le parole con cui Elisa ha annunciato sui social l’uscita dei dischi live:

“Ciao ragazzi ho una super sorpresa per voi, questo tour è veramente qualcosa di unico per tanti motivi diversi e poi ce lo avete chiesto in tanti. Usciranno 3 dischi live, uno a settembre, uno a ottobre, uno a novembre, in ognuno ci sarà una canzone nuova, inedita. È un progetto veramente grande e questi concerti li state rendendo ancora più magici e questo è un modo per ricordarci di questo momento speciale. Occhio che le copie fisiche sono pochissime, sono soltanto duemila.“

Per l’artista si tratta del secondo progetto live, terzo se contiamo anche iTunes Festival: London – Elisa (Live), raccolta live uscita nel 2007 in esclusiva per iTunes, dopo Soundtrack ’96-’06 Live.

Elisa è reduce dalla pubblicazione, avvenuta lo scorso mese di febbraio dopo il ritorno in gara al Festival di Sanremo, del doppio album Ritorno al futuro / Back to the future, progetto certificato con il disco d’oro per le oltre 25.000 copie/unità.