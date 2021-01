Elettra Lamborghini X AW LAB

E’ passato poco più di un mese dalla straordinaria commercializzazione della prima serie di sneaker ideate da Elettra Lamborghini. Un successo che ha portato al sold out già poche ore dopo la presentazione e che ora prosegue con una nuova serie disponibile in soli 500 esemplari.

Anche in questo caso Elettra Lamborghini ha selezionato il suo modello di sneaker preferito e lo ha reso unico con un intervento creativo eclettico e molto personale.

Elettra, che ha optato per una grafica sparkling e bold, in linea col suo stile unico ed estremamente riconoscibile, le ha pensate animalier, in pelle laminata d’argento e con una macro texture leopardata: bianco mat verniciato all over.

Un make up esclusivo e all day long che in questa seconda release presenta questo modello speciale con la stampa animalier sull’esterno, illuminato di solo argento sulla parte interna del piede,

donando alla sneaker un effetto decisamente cool.

I 500 pezzi della collezione sono disponibili dal 7 gennaio sul sito ufficiale di AW LAB, ma anche in 26 selezionati store AW LAB tra Italia e Spagna.

Un progetto che avrà uno sviluppo su più limited edition anche nel 2021.

Il prezzo al pubblico è di 140 euro.