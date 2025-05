Elettra Lamborghini punta all’estero e firma con Universal Music México

Elettra Lamborghini firma con Universal Music México e dà ufficialmente il via a un nuovo capitolo della sua carriera internazionale.

LA CARRIERA MUSICALE DI Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, popstar italiana e personaggio televisivo, conta oltre 2 miliardi e mezzo di stream, 15 dischi di Platino, 3 d’Oro e mezzo miliardo di visualizzazioni su YouTube. Negli ultimi anni si è affermata anche fuori dai confini nazionali.

Nel 2018 debutta con la hit reggaeton Pem Pem, che entra nella Top 10 italiana e viene certificata 2 volte Platino. L’anno dopo partecipa in gara al Festival di Sanremo con Musica (e il resto scompare) (2xPlatino), brano contenuto nell’album di debutto Twerking Queen, certificato Platino.

Nel 2021 pubblica il singolo Pistolero (3xPlatino) contenuto nell’EP Twerking Beach, mentre il 2023 segna l’uscita del secondo album Elettraton, anticipato dal singolo Mani in alto (Platino). Tra i suoi successi anche Caramello, con Rocco Hunt e Lola Indigo, certificato 4 volte Platino.

All’estero ha firmato collaborazioni in lingua spagnola con brani come Mala (Oro) e Tócame con Childsplay e Pitbull (Oro).

Oltre alla carriera musicale, Elettra è stata coach a The Voice of Italy, oggi è giudice di Italia’s Got Talent e nel 2025 ha affiancato Carlo Conti, Katia Follesa e Miriam Leone alla conduzione di una delle serate del Festival di Sanremo. È anche una delle poche italiane a vantare una statua di cera al Madame Tussauds di Amsterdam.

LA FIRMA CON UNIVERSAL MUSIC MÉXICO

Con questa nuova firma, la carriera internazionale di Elettra Lamborghini si prepara a entrare in una nuova fase, ancora più ampia e globale.

La nuova collaborazione prevede che Universal Music México si occupi della pubblicazione dei prossimi progetti discografici dell’artista in lingua spagnola e inglese, consolidando così il legame tra la popstar italiana e il mercato latino.

Parallelamente, in Italia, saranno EMI Records Italy e Universal Music Italia a seguire la promozione e distribuzione di tutti i nuovi lavori, sia nazionali che internazionali, continuando a sviluppare il repertorio in lingua italiana dell’artista.

“La musica latina è la mia più grande passione ed è da lì che è iniziato tutto per me. Sono entusiasta e felicissima di questa nuova avventura e non vedo l’ora di far ascoltare il mio nuovo progetto” ha dichiarato Elettra Lamborghini.