Elettra Lamborghini torna alle origini con il brano “Miaw Wau”

Il pezzo, interamente in lingua spagnola, è frutto della collaborazione con Universal Music México

Elettra Lamborghini pubblica il brano "Miaw Wau"
Elettra Lamborghini lancia il nuovo singolo Miaw Wau, disponibile negli store digitali dal 5 settembre 2025. Il brano, cantato interamente in spagnolo, è accompagnato da un videoclip ufficiale visibile su YouTube.

Con questo nuovo lavoro, Elettra torna alle origini e al sound del suo esordio con Pem Pem nel 2018. Miaw Wau presenta sonorità reggaeton, care all’artista; ed è rivolto ad un pubblico internazionale. La canzone è frutto della collaborazione con Universal Music México, che si occuperà dei prossimi progetti della cantante in lingua spagnola e inglese. Parallelamente, Lamborghini continuerà a sviluppare il repertorio in lingua italiana con EMI Records Italy e Universal Music Italia.

Miaw Wau racconta di un corteggiamento nel quale Elettra Lamborghini, senza paura o remore di sorta, si rivolge direttamente all’uomo che l’attrae. Nei suoi confronti indirizza sguardi ammiccanti e versi sensuali. L’atmosfera è sexy e provocatoria.

Queste caratteristiche si ritrovano anche nel videoclip ufficiale che accompagna il brano. Nel video, Elettra Lamborghini è affiancata dall’attore Aaron Mercury, star dei social media. Con lui dà vita ad un gioco erotico in cui desiderio, trasgressione e sensualità vengono sprigionati. Non manca anche un velo di ironia.

Elettra Lamborghini, il video di “Miaw Wau”

Miaw Wau fa seguito all’uscita di Castigo con Mayo, brano anch’esso in lingua spagnola. Nel futuro della cantante, non c’è però solo la musica ma anche la tv. Dopo aver condotto una serata del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini si appresta a vestire ufficialmente i panni della conduttrice: per la RAI sarà alla guida dei programmi Boss in Incognito e The Unknown.

