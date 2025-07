Mayo ed Elettra Lamborghini uniscono le forze in un brano sensuale e urban… “Castigo”

Una nuova collaborazione internazionale per Elettra Lamborghini, che affianca l’artista spagnolo Mayo nel brano Castigo, fuori da venerdì 4 luglio 2025 su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip ufficiale.

Negli ultimi anni Elettra Lamborghini ha consolidato il proprio status di popstar globale grazie a hit come Pem Pem, Musica (e il resto scompare), Pistolero e Caramello (con Rocco Hunt e Lola Indigo), accumulando oltre 2,5 miliardi di stream, 15 dischi di Platino e 3 d’Oro.

Tra le pochissime artiste italiane ad avere una statua di cera al Madame Tussauds (Amsterdam), Elettra è stata inserita da Forbes Italia nella Top 100 Under 30 dei Giovani Leader del Futuro e ha ricoperto ruoli da conduttrice e giudice in numerosi programmi TV. Tra questi: The Voice of Italy, Italia’s Got Talent (ora su Disney+) e una serata del Festival di Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti, Katia Follesa e Miriam Leone.

Nel 2023 ha pubblicato il suo secondo album Elettraton, anticipato dal singolo Mani in Alto, mentre quest’anno sarà alla guida dei format Boss in incognito e The Unknown su Rai. Negli scorsi mesi la la Lamborghini ha firmato un contratto con Universal Music Mexico.

Elettra Lamborghini e Mayo insieme nel brano Castigo

Il brano segna il debutto discografico di Mayo, nome d’arte di Álvaro Mayo, già noto per la partecipazione al talent Operación Triunfo e per le collaborazioni con Edurne e Mar Lucas. Il singolo anticipa l’album Mayo Season, in uscita il prossimo 5 settembre.

Castigo fonde sonorità pop, latine e urban in una produzione dal sapore sensuale, pensata per conquistare il pubblico sia in Spagna che in America Latina. Una direzione precisa che si riflette anche nelle scelte discografiche: Elettra Lamborghini ha infatti firmato con Universal Music México per lo sviluppo dei suoi progetti in lingua spagnola e inglese. La parte italiana resta invece nelle mani di EMI Records Italy e Universal Music Italia, che cureranno distribuzione e promozione anche dei progetti internazionali.

Con Castigo, Mayo ed Elettra Lamborghini puntano al mercato globale, con un singolo pensato per le playlist latine e per i palchi internazionali. Il primo è in rampa di lancio con il suo album d’esordio, la seconda rafforza il suo posizionamento come artista capace di muoversi tra due mondi musicali, sempre con ironia, ritmo e un’identità ben riconoscibile.