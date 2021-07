Elettra Lamborghini lancia il nuovo Ep “Twerking Beach”

Elettra Lamborghini ha deciso di infiammare l’estate 2021 con la sua musica. Ad inizio giugno, la cantante ha rilasciato la summer hit Pistolero. Adesso, pubblica un Ep di quattro brani tutti da ballare: Twerking Beach è negli store digitali dal 25 giugno 2021.

Sulla scia di Pistolero, Elettra Lamborghini lancia nuovi pezzi tipicamente estivi. L’Ep Twerking Beach (Island Records) è un insieme incandescente di beat e liriche dal sapore squisitamente latino. I quattro brani che lo compongono, sono quattro sferzate di energia e musica rovente. Hanno la carica per far sognare tramonti e balli all night long, dando voce alle infuocate avventure amorose che arrivano con l’estate.

Twerking Beach, tracklist e credits

1. Pistolero

(Riccardo Scirè, Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli) Prod. Riccardo Scirè

2. Bachata senza sosta

(Riccardo Scirè, Adel Al Kassem) Prod. Riccardo Scirè

3. Aspetta e spera

(Federica Abbate, Valeria Palmitessa / Pablo Miguel Lombroni Capalbo, Massimo D’Ambra, Luca Faraone) Prod. Shablo

4. Ultimo beso

(Riccardo Scirè, Adel Al Kassem) Prod. Riccardo Scirè

Twerking Beach di elettra lamborghini, traccia dopo traccia

Il brano che apre l’Ep, è Pistolero. Già nella Top5 su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes), il brano ha già riempito le caption Instagram dei primi scatti estivi e sta impazzando su TikTok, protagonista della #PistoleroChallenge. Il videoclip della canzone ha superato i 5 milioni di views su Youtube.

Bachata senza sosta è la seconda tappa al chiringuito della Twerking Beach. Costruita sulle note di una trascinante bachata che si incolla all’orecchio e sul corpo come sabbia dopo un bagno estivo, catapulta la mente direttamente in pista. Con questo brano, Elettra Lamborghini lancia un messaggio chiaro: non accontentarsi mai delle belle parole, ma cercare un amore che faccia girar la testa e scuotere i fianchi (“Ma quale amore / sei solo un cantastorie / e io voglio furore“).

Aspetta e spera, terza traccia dell’Ep, racchiude nel titolo la formula perfetta per mettere subito in chiaro le cose con lo spasimante di turno: “posso amarti solo per stasera / non sono tipa che si innamora“. Il brano, forte di una veste sonora latin dance 100% Shablo, è un campionario di immagini fresche sfondo mare, con Elettra nei panni della bad girl: cattiva ma sincera.

L’Ep si chiude con Ultimo beso: qui, Elettra Lamborghini viaggia sul beat colorato prodotto da Riccardo Scirè. La cantante miscela italiano e spagnolo per dar voce al rollercoaster di emozioni che precedono l’ultimo appuntamento prima di un addio. Non senza un ultimo beso, appunto.

Foto di Cosimo Buccolieri