Elettra Lamborghini: A mezzanotte (A Christmas song) è il regalo di Natale della popstar

Elettra Lamborghini A mezzanotte (Christmas Song) è il nuovo singolo dell’artista reduce dal successo della hit estiva Pistolero, brano certificato con il triplo disco di platino che ha collezionato oltre 50 milioni di stream e 37 milioni di views su YouTube.

Nella copertina di questo nuovo singolo Elettra, vestita da babbo Natale e con un immancabile cagnolino in braccio, esce da un grande pacco di Natale pronta a farci ballare anche durante le feste ormai imminenti.

A MEZZANOTTE (Christmas Song) esce venerdì 3 dicembre per Island Records).

Nel brano la voce di Elettra Lamborghini si unisce al tintinnio festante dei campanelli natalizi con un invito scintillante e up tempo all’entusiasmo genuino, al lasciarsi andare ai sentimenti, dai più puri e romantici ai più infuocati e spinti nonostante il periodo che stiamo vivendo.

Il comunicato stampa sottolinea come la drum machine elettronica di retaggio anni ’80 fa sì che il mood di A MEZZANOTTE (Christmas Song) matchi perfettamente con lo spirito e le atmosfere gioiose del Natale, senza eclissare il lato più travolgente di una notte di follia a luci spente, di un ballo cheek to cheek in pista, di un vorticoso bacio quando scattano i quattro zeri sul display dell’orologio.

Elettra Lamborghini A mezzanotte testo

In arrivo venerdì 3 dicembre