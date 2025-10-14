Elephant Brain: il disco “Almeno per ora” è un invito a vivere il presente

Almeno per ora è il nuovo disco degli Elephant Brain, disponibile in tutti gli store digitali dal 10 ottobre e in formato fisico dal 31 ottobre 2025. Dopo l’uscita dell’album, la band umbra è pronta a tornare dal vivo con l’Almeno per ora – Club Tour.

Almeno per ora è il terzo album in studio degli Elephant Brain, rilasciato da Woodworm Label / Universal Music Italia. La sua pubblicazione arriva a tre anni di distanza dal disco Canzoni da odiare, che ha consacrato la band tra quelle più apprezzate della scena rock indipendente italiana. Ad anticiparlo è stato il singolo Impareremo a perdere, che è la seconda traccia.

Il nuovo lavoro della band perugina, registrato da Marco Romanelli e prodotto da Jacopo Gigliotti, è composto da 9 canzoni. Di seguito la tracklist dell’album:

1. Il nulla è già molto

2. Impareremo a perdere

3. È solo un’altra domenica

4. Sto meglio

5. Benedici (con Voina)

6. Non conta niente

7. Le prime luci

8. Una casa in cui tornare

9. Almeno per ora

“Almeno per ora”: la voglia di vivere il presente con lo sguardo al futuro

Il cuore del progetto è il tempo, vissuto come tensione tra memoria e trasformazione, nonché linea sottile che separa ciò che è stato da ciò che potrebbe ancora essere. Le canzoni si muovono lungo questo confine, attraversando ciò che resta, ciò che manca e ciò che può ancora nascere.

L’album descrive il tempo presente come uno spazio da vivere, riconoscendone la fragilità e la forza. Il passato smette di essere solo dolore e il futuro inizia a farsi possibile. Non c’è un ritorno nostalgico al passato, né una fuga in avanti: c’è piuttosto la volontà di fermarsi, anche solo per un momento; e riconoscere il valore di quello che si è vissuto. “Almeno per ora”.

La musica diventa uno strumento di resistenza e cura, per celebrare il qui e ora. Ogni suono e ogni parola non mirano a ricostruire ciò che è andato perso, ma a trovare nuove forme di senso. Il disco non propone soluzioni, ma invita a restare in ascolto del presente, come luogo possibile di guarigione e di futuro. Almeno per ora è un invito a non voltarsi dall’altra parte e a non dimenticare, ma anche a non restare immobili. È uno spazio-tempo sospeso, dove il dolore non viene negato, ma accolto e trasformato.

“Tra un presente difficile da abitare e un futuro che spaventa, una manciata di canzoni per affrontare insieme quello che è, e sarà, un lungo inverno”, raccontano gli Elephant Brain. ““Almeno per ora / fa ancora paura” è l’ultima frase che sentiamo, a dimostrare che sì, gli Elephant Brain sono cresciuti, ma ci sono cose che non cambiano mai: l’amore per la musica, la consapevolezza che scrivere canzoni sia un modo per resistere ed aiutare a resistere, la paura che tutto possa svanire da un momento all’altro e la conseguente gratitudine per tutto ciò che di buono arriva. Nelle infinite serate passate a comporre, ci siamo guardati dentro e abbiamo capito che questi siamo noi. Almeno per ora”.

Elephant Brain live: ecco l'”Almeno per ora – Club Tour”

Dopo la pubblicazione dell’album, la band tornerà dal vivo con l’Almeno per ora – Club Tour. Si tratta di una tournée nei principali club italiani tra novembre 2025 e gennaio 2026. Gli show saranno l’occasione per scoprire le canzoni del nuovo disco, ma anche per riascoltare dal vivo alcuni dei brani contenuti negli album precedenti.

Il calendario del tour, prodotto e organizzato da Gemma Concerti, è il seguente:

15 Novembre, ROMA, Largo Venue

22 Novembre, BOLOGNA, Locomotiv Club

28 Novembre, TORINO, Hiroshima Mon Amour

12 Dicembre, PERUGIA, Urban

09 Gennaio, BERGAMO, Druso

10 Gennaio, PORDENONE, Astro Club

24 Gennaio, CERVIA, Rock Planet

27 Gennaio, MILANO, Santeria Toscana

Foto di Matteo Bosonetto

