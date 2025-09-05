Elephant Brain, da novembre il ritorno live con Almeno per ora – Club Tour nei principali club italiani

Gli Elephant Brain tornano live a novembre con Almeno per ora – Club Tour, una serie di concerti che li porterà nei principali club italiani tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.
La band umbra negli ultimi anni si è conquistata sul campo un posto accanto ai nomi più solidi della scena rock indipendente. Andiamo a ripercorrere il loro percorso musicale.
Elephant Brain – Dagli esordi a “Benedici”: la storia della band
Elephant Brain sono Vincenzo Garofalo, Andrea Mancini, Emilio Balducci, Roberto Duca e Giacomo Ricci. Nati a Perugia nel 2015, hanno iniziato con un EP autoprodotto che li ha portati in finale all’Arezzo Wave Umbria 2016.
Il primo album, Niente di speciale (2020), co-prodotto con Jacopo Gigliotti dei Fast Animals and Slow Kids, ha superato i 5 milioni di ascolti. Due anni dopo è arrivato Canzoni da odiare, anticipato da singoli entrati nelle playlist Spotify come Rock Italia e seguito da un tour di oltre 40 date nei club di tutta Italia.
Nel 2024 hanno pubblicato i singoli Sto meglio e Una casa in cui tornare, segnando il ritorno sulle scene dopo il secondo album. Nel maggio 2025 è arrivato Benedici, nato dalla collaborazione con i Voina. Nello stesso anno la band è entrata ufficialmente nel roster di Woodworm Label.
Elephant Brain live: date e biglietti
Prodotto da Gemma Concerti, l’Almeno per ora – Club Tour partirà il 15 novembre da Roma per poi attraversare alcune delle venue più amate dal pubblico:
15 novembre – Roma, Largo Venue
22 novembre – Bologna, Locomotiv Club
28 novembre – Torino, Hiroshima Mon Amour
12 dicembre – Perugia, Urban
9 gennaio – Bergamo, Druso
10 gennaio – Pordenone, Astro Club
24 gennaio – Cervia, Rock Planet
27 gennaio – Milano, Santeria Toscana
Foto di Matteo Bosonetto