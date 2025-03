È scomparsa l’attrice Eleonora Giorgi. Nella sua carriera anche due singoli incisi e un ruolo iconico legato a Lucio Dalla

Eleonora Giorgi e il legame con la musica: addio a un’icona del cinema italiano.

Nella notte è scomparsa Eleonora Giorgi, attrice tra le più amate del cinema italiano, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. La notizia della sua morte lascia un grande vuoto nel mondo dello spettacolo, dove la Giorgi ha segnato un’epoca con il suo talento e la sua versatilità, passando dal cinema d’autore alla commedia, fino alle esperienze teatrali e televisive.

Nel suo percorso professionale l’attrice ha anche incrociato diverse volte il mondo della musica arrivando anche ad incidere due canzoni.

Dal cinema alla musica: le incursioni di Eleonora Giorgi nel mondo musicale

Sebbene il suo nome sia indissolubilmente legato al grande schermo, Eleonora Giorgi ha avuto anche alcune esperienze nel mondo della musica. Nel 1980 ha inciso il brano Magic, scritto da Detto Mariano, per la colonna sonora del film Mia moglie è una strega. Il brano, pur rimanendo inedito su disco, è diventato un piccolo cult tra gli appassionati di cinema e musica.

L’anno successivo ha pubblicato il primo e unico 45 giri della sua carriera contenente due brani: Quale appuntamento e Messaggio personale, scritti da Cristiano Malgioglio, Pino Presti e Corrado Castellari.

Il rapporto con Adriano Celentano e… lucio dalla

Eleonora Giorgi ha condiviso il set con il cantautore Adriano Celentano, recitando nei film Mani di velluto (1979) e Grand Hotel Excelsior (1982), due commedie di grande successo che hanno consolidato la sua popolarità nel cinema italiano.

Fondamentale anche il sodalizio con Carlo Verdone, che la dirige nel 1982 in Borotalco, il film che le vale il David di Donatello come Miglior Attrice Protagonista. Proprio in quel film, il legame con la musica si rafforza: la pellicola è permeata dalla presenza delle canzoni di Lucio Dalla, con la protagonista interpretata da Eleonora che è una grandissima fan del cantautore che cerca in tutti i modi di incontrare il suo idolo musicale.

La colonna sonora include brani iconici come Grande figlio di puttana degli Stadio, scritta da Lucio Dalla, Gaetano Curreri e Giovanni Pezzoli, che vince il David di Donatello e il Nastro d’Argento per la miglior colonna sonora originale.

Radio e talent show: un’icona in continua evoluzione

Oltre al cinema, Giorgi ha avuto anche esperienze come conduttrice radiofonica. Nel 1976 ha lavorato a Il mattiniere e, tra il 1984 e il 1986, a Varietà, varietà. Ha continuato questa carriera con il programma Effetto Notte su Rai Radio Due, affiancata da Riccardo Pandolfi, dal 2015 al 2017, anno in cui ha interpretato anche il suo ultimo film.

Negli ultimi anni si è avvicinata anche al mondo dei talent show e dei reality, partecipando nel 2018 a “Ballando con le stelle” e al “Grande Fratello Vip 3”. Nel 2022 ha preso parte, cantando, a Il cantante mascherato, dove ha gareggiato con la maschera della Gatta.

Con la sua carriera ricca e variegata, Eleonora Giorgi ha lasciato un segno indelebile nel panorama dello spettacolo italiano. La sua scomparsa rappresenta la fine di un’epoca, ma il suo talento continuerà a vivere nei film, nelle canzoni e nei programmi che hanno accompagnato intere generazioni.