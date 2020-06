E’ uscito lo scorso venerdì, 19 giugno, Wrong Party, il nuovo singolo di Elenoir, giovane artista che ha appena firmato un contratto con Elektra Records / Warner Music Italy.

Elenoir è oggi uno degli artisti di punta dell’agenzia di management MK3 e nel nuovo brano è evidente una spiccata personalità che nel brano mette in gioco originalità, ma anche un alone di mistero.

“The rest is nobody’s business.”

“Il resto non è affare di nessuno.”

Questo il messaggio che Elenoir ha postato sui social nelle scorse settimane per anticipare l’uscita di Wrong Party.

ELENOIR WRONG PARTY

Elenoir ha una personalità legata a un’immagine forte e surrealista, accompagnata da un mondo musicale alienante e onirico in cui si è creata uno spazio vitale.

“La Mente è il regno più lungo sul quale dobbiamo governare, perdona i suoi stessi inganni. Il Mondo è il posto più incantevole sul quale possiamo abitare, abbi la dolcezza di dissimulare, senza rinunciare a te stesso. Balla quando non è il momento.”

Così Elenoir, citando Shakespeare nell’Atto I del Macbeth, descrive il proprio immaginario musicale.

Il singolo Wrong Party si contraddistingue per una base elettro pop che grazie al timbro di Elenoir crea un’atmosfera psichedelica e misteriosa. Un brano dai chiari riferimenti internazionali che uscirà in tutto il mondo per Warner Music. Sui mercati statunitense e britannico verrà lavorato da etichette storiche del gruppo Warner come Parlophone UK e Big Beat/Atlantic US.

Wrong Party arriva dopo il buon riscontro di Queen of Love, singolo in cui Elenoir ha incontrato la la creatività di Xanti e Tim Bell.

Precedentemente la voce sensuale e ipnotica della giovane artista fu protagonista del singolo Finally del collettivo Maroma.