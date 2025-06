Elena Mil conquista Musicultura 2025 con un ukulele e una storia scritta 8 anni fa

Elena Mil vince Musicultura 2025: è sua la vittoria assoluta con La ballata dell’inferno.

Dal palco dello Sferisterio di Macerata alla vittoria assoluta della XXXVI edizione di Musicultura: la 24enne Elena Mil conquista pubblico e giuria con il suo brano La ballata dell’inferno, aggiudicandosi il titolo di vincitrice assoluta dell’edizione 2025.

Accompagnata solo da un ukulele, la cantautrice milanese ha emozionato i 4.800 spettatori delle serate finali, che le hanno assegnato con il loro voto il Premio Banca Macerata da 20.000 euro. A questo si aggiunge il Premio Miglior Testo (2.000 euro) decretato dalle giurie universitarie del Festival.

Elena Mil, nome d’arte di Elena Caglioti, ha dichiarato: “Ho iniziato a fare musica appena un anno fa, tutto questo non mi sembra vero. Dedico la vittoria ai ragazzi conosciuti qui, al pubblico e a mia madre“. Il brano vincitore, scritto otto anni fa in un flusso di coscienza e mai modificato, racconta una discesa agli inferi emotiva, tra dolore e smarrimento.

Tutti i vincitori di Musicultura 2025

Oltre a Elena Mil, sono saliti sul palco dello Sferisterio anche gli altri otto vincitori finalisti: Alessandra Nazzaro con Ouverture, Frammenti con La pace, Ibisco con Languore, ME JULY con Mundi, Moonari con Funamboli, Abat-jour con Oblio e Silvia Lovicario con Notte.

Premi speciali anche per gli Abat-jour (Rieti), che si portano a casa sia la Targa della Critica Piero Cesanelli (3.000 euro) sia il Premio Nuovo Imaie da 10.000 euro per una futura tournée.

A Alessandra Nazzaro di Napoli va invece il Premio “La casa in riva al mare”, assegnato da una giuria di detenuti della Casa di reclusione di Barcaglione (Ancona), presente sul palco con due rappresentanti in permesso speciale.

Grandi ospiti e momenti speciali

La finale di Musicultura 2025, condotta da Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, ha visto tra gli ospiti speciali Antonella Ruggiero ed Eugenio Finardi.

Ruggiero ha incantato con la sua voce senza tempo in brani come Vacanze Romane e Ti sento. Finardi ha portato sul palco due brani del suo nuovo album Tutto, che celebra i suoi 50 anni di carriera, chiudendo con l’intramontabile Extraterrestre.

Anche Valerio Lundini ha lasciato il segno, suonando una versione surreale di Oh! Susanna con i tasti di un telefono fisso.

Musicultura 2025 su Rai 2

La finalissima andrà in onda il 15 luglio su Rai 2 in seconda serata, con la regia di Duccio Forzano. Uno speciale sarà trasmesso da Rai Italia nei cinque continenti, mentre Rai Radio1 ha seguito l’evento in diretta con collegamenti a cura di Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola.