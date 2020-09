E’ uscito Valanghe, il nuovo singolo della raffinata cantautrice Elasi, giovane artista che nel 2019 è salita sul palco del Mia Mi Festival (ne abbiamo parlato Qui).

Il singolo, che arriva dopo il buon riscontro di Benessere e Vivo di Vividi Dubbi, anticipa Campi Elasi, l’Ep di esordio di Elasi, da più parti definita come uno dei talenti più originali e cristallini del panorama musicale italiano. Il progetto discografico è in uscita a fine ottobre per Never Ending Mina con distribuzione di Artist First.

ELASI VALANGHE

Valanghe, brano prodotto dalla stessa Elasi insieme a Stabber, è un mix di tessuti elettronici, groove dance ed etnici. Arrangiamenti vocali psichedelici, chitarre non convenzionali, tabla e canti sufi del maestro indiano Kamod Raj.

Si può definire come una danza liberatoria e trascinante nel fuoripista di questo mondo veloce. Un invito colorato a lasciarsi andare e farsi travolgere da idee coraggiose, passioni viscerali e amore, quello più puro e autentico.

Il risultato è un cocktail musicale, che assorbe e reinterpreta le influenze più disparate e provenienti da ogni dimensione artistica.

Un sound che mescola pop, funk, disco e mille altre sfumature, frutto di una curiosità musicale insaziabile e di un’energia creativa irresistibile.

Elasi dimostra anche in questo caso quanto ama esplorare suoni che arrivano dai mondi più disparati. In ogni traccia dell’Ep c’è sempre l’intervento musicale di un artista proveniente da qualche punto lontano del pianeta, con il quale ha lavorato in remoto via web.

Foto di Chiara Quadri