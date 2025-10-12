El Ma racconta un’estate di passione e segreti nel suo primo singolo in italiano: “Julie”

Dopo Give It To Me e Beats Again, presentati quest’estate su alcuni dei più importanti palchi italiani (dal Battiti Live al Summer Festival di Radio 105), El Ma mantiene la promessa fatta ad X Factor e torna con un singolo interamente in italiano, Julie, che sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 10 ottobre.

“Non vedevo l’ora di cantare in Italiano e sono molto felice di averlo potuto fare”, ha dichiarato l’artista bulgara, appena diciottenne.

“Mi sono divertita e, al tempo stesso, impegnata molto per raggiungere questo sogno che avevo da tempo! Mi piace scrivere canzoni, chiudermi in studio e trarre ispirazione anche dalle cose più semplici che, a volte, nascondono grandi verità e sensazioni inespresse che tutti proviamo”.

Ed è proprio così che nasce Julie: un brano pop, con sonorità moderne, che racconta di un’estate di passione e segreti, tra notti incandescenti, baci rubati e promesse che si spezzano.

Di fatto, El Ma mette in musica la leggerezza e la forza dell’amore, ma anche il suo lato più fragile: il tradimento, il desiderio diviso, il triangolo amoroso che rende tutto più intenso e proibito.

Ma… amarsi d’estate “non può farci male“, anche se il cuore rischia di bruciarsi.