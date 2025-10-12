12 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
12 Ottobre 2025

El Ma racconta un’estate di passione e segreti nel suo primo singolo in italiano: “Julie”

Nel brano la giovane artista bulgara mette in musica la leggerezza e la forza dell'amore, ma anche il suo lato più fragile

News di Lorenza Ferraro
El Ma Julie
Condividi su:

Dopo Give It To Me e Beats Again, presentati quest’estate su alcuni dei più importanti palchi italiani (dal Battiti Live al Summer Festival di Radio 105), El Ma mantiene la promessa fatta ad X Factor e torna con un singolo interamente in italiano, Julie, che sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 10 ottobre.

Non vedevo l’ora di cantare in Italiano e sono molto felice di averlo potuto fare”, ha dichiarato l’artista bulgara, appena diciottenne.

Mi sono divertita e, al tempo stesso, impegnata molto per raggiungere questo sogno che avevo da tempo! Mi piace scrivere canzoni, chiudermi in studio e trarre ispirazione anche dalle cose più semplici che, a volte, nascondono grandi verità e sensazioni inespresse che tutti proviamo”.

Ed è proprio così che nasce Julie: un brano pop, con sonorità moderne, che racconta di un’estate di passione e segreti, tra notti incandescenti, baci rubati e promesse che si spezzano.

Di fatto, El Ma mette in musica la leggerezza e la forza dell’amore, ma anche il suo lato più fragile: il tradimento, il desiderio diviso, il triangolo amoroso che rende tutto più intenso e proibito.

Ma… amarsi d’estate “non può farci male“, anche se il cuore rischia di bruciarsi.

El Ma cover Julie

All Music Italia

Articoli più letti

Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 1

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Pagelle singoli new music friday 10 ottobre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 10 ottobre 2025: Caparezza spaziale, Ele A superflua, Piero Pelù contro la guerra, ORLANDO il futuro
Annalisa Esibizionista testo e significato 3

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Annalisa Amica Testo significato.jpg 4

Annalisa, testo e significato di "Amica", decimo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
X Factor 2025 Bootcamp: pagelle, i migliori e i peggiori, X Pass e Pier C il migliore della serata 5

X Factor 2025, Bootcamp: per fortuna arriva PierC, Black Cats mandano a fan**lo il talent
Annalisa Io sono testo significato 6

Annalisa, testo e significato di "Io sono", nono brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Annalisa ritratto promozionale per l’album Ma io sono fuoco 7

"Ma io sono fuoco": il racconto del nuovo disco di Annalisa canzone per canzone
Annalisa Emanuela testo significato 8

Annalisa, testo e significato di "Emanuela", settimo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Annalisa Delusa testo e significato 9

Annalisa, testo e significato di "Delusa", terzo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Annalisa Dipende testo e significato 10

Annalisa, testo e significato di "Dipende", primo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"

Cerca su A.M.I.