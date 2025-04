EL MA celebra la bellezza della vita nel brano “Give it to me”

EL MA pubblica il suo primo singolo dopo la partecipazione a X Factor 2024. Give it to me – questo è il titolo del brano – è disponibile negli store digitali dal 25 aprile 2025 (Kontradikt Records ltd. – distribuito da ADA Music Italia).

L’artista (all’anagrafe, Elmira Marinova) torna con un pezzo pop/dance, da ballare e carico di positività. Attraverso un ritmo coinvolgente, Give it to me trasmette un messaggio importante celebrando la vita. Per EL MA, che firma il pezzo insieme a Daniele Azzena, la vera felicità sta nelle cose semplici.

La cantante presenta il brano come “una vivace traccia pop/dance che celebra la bellezza e la ricchezza della vita, questo è “Give it to me” che cattura il desiderio intenso, quasi febbrile, di abbracciare pienamente ogni momento: quelli gioiosi, ma pure quelli dolorosi, gli alti e bassi che ogni essere umano si trova ad affrontare”.

Anche in un mondo spesso segnato dal caos e dall’ingiustizia, è possibile apprezzare la bellezza della vita grazie alle piccole gioie che rendono la vita degna di essere vissuta. La vera felicità non deriva da grandi traguardi, ma spesso dalle cose semplici: ridere con gli amici, divertirsi o esplorare nuovi luoghi. Ed ancora, guardare un tramonto, ballare liberamente sotto la pioggia, cogliere i piccoli gesti che le persone care fanno l’una per l’altra.

Give it to me è una celebrazione dell’amore universale, che è sempre presente e si manifesta nei momenti quotidiani. Il messaggio che EL MA vuole lanciare, è che l’amore è ovunque ed è destinato a tutti. L’invito è di amare e lasciarsi travolgere da ogni emozione.