28 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
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28 Giugno 2026

Eiffel 65 & Friends: il nuovo show-evento arriva al Gran Teatro Geox di Padova

Il 27 settembre gli Eiffel 65 portano al Gran Teatro Geox uno show speciale con ospiti, live e DJ set. Aperte le prevendite.

News di Oriana Meo
Gli Eiffel 65 annunciano Eiffel 65 & Friends, lo show-evento del 27 settembre 2026 al Gran Teatro Geox di Padova.
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Gli Eiffel 65 tornano a Padova con un appuntamento che va oltre il classico concerto. Il 27 settembre 2026 il Gran Teatro Geox ospiterà Eiffel 65 & Friends, uno show-evento che riunirà Maury e Jeffrey insieme a una serie di ospiti speciali che verranno annunciati nelle prossime settimane.

L’evento arriva dopo un’estate ricca di concerti in Italia e in Europa e pochi giorni dopo la partecipazione del duo a San Siro Dance 2026, dove gli Eiffel 65 si sono esibiti insieme a Gabry Ponte. I biglietti sono già disponibili in prevendita sui principali circuiti ufficiali.

Eiffel 65 & Friends: quando e dove si svolge l’evento

Data Location Città
27 settembre 2026 Gran Teatro Geox Padova

Eiffel 65 & Friends: cosa aspettarsi dallo show

Con Eiffel 65 & Friends, gli Eiffel 65 propongono un format dedicato alla musica dance degli anni ’90 e 2000. Sul palco Maury e Jeffrey condivideranno la serata con ospiti speciali, che l’organizzazione annuncerà nelle prossime settimane, alternando live, collaborazioni e momenti esclusivi pensati per questo appuntamento.

La scaletta unirà i grandi successi del gruppo, da Blue (Da Ba Dee) ai brani più recenti, insieme ad altri momenti che gli Eiffel 65 sveleranno avvicinandosi alla data del concerto.

Biglietti e prevendite

I biglietti per Eiffel 65 & Friends sono disponibili attraverso i circuiti ufficiali TicketOne, Ticketmaster e TicketSms.

Chi invece è interessato all’intero calendario dei concerti del gruppo può consultare il nostro approfondimento dedicato al tour 2026 degli Eiffel 65, con tutte le date aggiornate in Italia e all’estero.

Il 2026 degli Eiffel 65

Per Maury e Jeffrey il 2026 si sta rivelando uno degli anni live più intensi degli ultimi tempi. Dopo il sold out del Fabrique di Milano, i concerti estivi tra Italia ed Europa e la partecipazione a San Siro Dance 2026, il calendario proseguirà con l’appuntamento di Padova prima della tournée annunciata in Sud America, che toccherà Messico, Argentina, Cile e Uruguay nel mese di dicembre.

Acquista i biglietti di Eiffel 65 & Friends

Biglietti su TicketOne

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