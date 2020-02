Egreen: ora “Raddoppio” e a febbraio il nuovo album “Fine Primo Tempo”

E’ uscito in digitale Raddoppio, il nuovo singolo di Egreen, seconda anticipazione dell’album Fine Primo Tempo che uscirà nel mese di febbraio per Sony Music.

Egreen è un artista che negli anni ha dimostrato una forte capacità di cambiare pelle, ma anche un’attitudine a una lettura personale e originale del rap.

Nel 2015 il suo nome salì alla ribalta nazionale in quanto fu in grado di raccogliere grazie al crowdfounding circa 70’000 euro per realizzare l’album Beats & Hate (ne abbiamo parlato Qui).

Con Raddoppio il rapper milanese di origine colombiana nato nel 1984 propone una forma musicale inedita che gli permette di liberarsi da certi cliché e lo libera verso nuovi orizzonti artistici che troveranno spazio in Fine Primo Tempo.

L’album in uscita il 21 febbraio chiuderà ufficialmente un ciclo. Il rapper lo ha descritto così:

“Con questo disco chiudo ufficialmente un ciclo durato 18 inverni della mia vita, più della metà dei miei anni. Fine Primo Tempo.”

L’artwork della copertina è stato realizzato da Moab.

EGREEN RADDOPPIO

Il singolo Raddoppio è stato prodotto da Garelli e si caratterizza per citazioni non troppo celate. Nel brano ci sono riferimenti espliciti a Guè Pequeno e ai Sottotono, in una sorta di abbraccio tra le diverse generazioni del rap. Un ponte virtuale di cui Egreen ne è parte integrante.

“Le cose cambiano.

Finalmente, in Italia, sono cambiate.

C’è ancora troppa gente che fa finta di non capirlo.”

Questo il messaggio postato qualche settimana fa dall’artista, prima dell’uscita di Raddoppio.