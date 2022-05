Effenberg, “Disgraziato di un Domani” fuori dal 29 Aprile.

La voglia di raccontare e di raccontarsi come filo conduttore del nuovo album di Effenberg , Disgraziato di un Domani disponibile per Sound to Be dal 29 Aprile su tutte le piattaforme digitali. Si raccontano storie di tutti i giorni sull’amicizia, sull’amore e di come i sentimenti vengono vissuti nella nostra società, tratteggiando le figure di personaggi talvolta reali, talvolta immaginari ma che vivono nelle canzoni a metà tra la realtà e l’astrattezza.

Anticipato dai singoli La Crisi Del Mio Tempo e Atto di Rivolta, l’album rappresenta il terzo lavoro discografico del cantautore lucchese, all’anagrafe Stefano Pomponi, dopo Elefanti per Cena, album d’esordio, e Il Cielo era Un Corpo Coperto.

effenberg “disgraziato di un domani”

Una poetica particolare caratterizzata da una sottile ironia, mai forzata, offre all’ascoltatore diversi spunti di riflessioni, in un album che guarda e racconta il mondo dal punto di vista dell’artista. Uno stile cantautorale che trae beneficio dalla nuova scuola, portando Effenberg ad esprimersi in maniera universale, con improvvisi cambi di mood dal grande impatto emotivo e sonoro.

I racconti poggiano su melodie e ritmiche a volte eteree, a volte ben marcate cucite sul testo a sottolineare le parole e le tematiche trattate, ma lasciando comunque grande spaizo all’interpretazione emotiva dell’ascoltatore.

Ecco la tracklist del disco:

Come Curtis Sirene Alate Ciccio Jimmy Disgraziato di un domani Atto di Rivolta Bucato La crisi del mio tempo Mini universo Carro Armato

Effenberg presenterà il nuovo album con una serie di concerti nel corso dell’estate. Le prime date sono già state svelate, ma il calendario è in continuo aggiornamento:

5 Maggio – LUCCA – Daccapo – Sistema di riuso solidale

11 Maggio – MILANO – Arci Bellezza

Per gli aggiornamenti potete seguire i canali social dell’artista, qui.