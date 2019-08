E’ uscito per l’etichetta Show in Action il singolo No Te Hagas Duena, l’esordio ufficiale del rapper Effeemme originario dell’Ecuador, ma genovese d’adozione.

Il brano è stato prodotto dal producer dominicano Maicol El Niquel e registrato presso il Waves Music Center di Genova. No Te Hagas Duena rappresenta il primo progetto solista di Effeemme, artista che vanta già collaborazioni con artisti italiani e internazionali come il duo Alexis & Andrea, il trapper Richway, il cantautore Francesco Curci.

No Te Hagas Duena è stato scritto dallo stesso Effeemme e si caratterizza per sonorità tipicamente caraibiche che ricordano i suoni dell’Ecuador, il paese d’origine dell’artista.

Il singolo è accompagnato da un videoclip diretto da Miguel Quispe nel quale è presente la coreografia del brano, in questo caso messa in scena da un corpo di ballo tutti al femminile.

Una vera e propria festa latina all’insegna del divertimento.

EFFEEMME

Effeemme è nato in Ecuador, ma da adolescente si è trasferito in Italia, dove è cresciuto e ha coltivato la sua passione per la musica. Nel 2014 si è esibito al Mediolanum Forum di Assago per il Milano Latin Festival e ha pubblicato i primi brani Ven a bailarla e Muevete.

Ha collaborato con il duo Alexis & Andrea al progetto Te invito a bailar con cui si è esibito al RDS Stadium di Genova.

Successivamente ha collaborato con il trapper Richway per il singolo Narcostrap e con il cantautore italiano Francesco Curci con cui ha inciso Sognatori.

Nella sua ancora breve carriera ha aperto i concerti di Vico-C, Atomic Otro Way, Secreto El Famoso Biberon.

