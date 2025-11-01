Eduardo canta la forza delle connessioni umane in “Ovunque cercami”

Ovunque cercami è il titolo del nuovo singolo di Eduardo, in rotazione radiofonica dal 28 ottobre 2025 e già disponibile negli store digitali. La canzone pone al centro il tema dei rapporti interpersonali e della forza delle connessioni.

Ovunque cercami (Otherside) racchiude un messaggio personale e, al tempo stesso, universale. Il brano è un invito a non dimenticare chi amiamo, e a restare connessi anche quando il tempo e la distanza sembrano dividere. Il testo recita: “Questa canzone è per te, per ricordarti che ti voglio bene / “milioni di miliardi di dollari” e che se mai mi vorrai cercare / io saprò sempre come farmi trovare”.

Eduardo presenta così il suo nuovo singolo: “Ovunque cercami è una canzone che parla di legami che continuano ad esistere nonostante la lontananza nel tempo e nello spazio. Il testo è un insieme di frasi che vivono da sempre nella mia memoria e nel mio cuore, tracce di ricordi di chi ho amato e che dedico a chi amo ed amerò in futuro, con la speranza che la verità dei sentimenti non venga mai cancellata da questo mondo malato e quasi terminale”.

La canzone è un viaggio a ritroso tra ricordi, frasi di infanzia e legami passati. Si muove tra assenza e connessione, trasportando l’ascoltatore in una dimensione dove il cuore ha il compito di fare da bussola. Sotto il profilo musicale, il sound è caratterizzato dall’unione di synth wave e linee melodiche pop con un tocco di sonorità anni ‘80. Il risultato è un’atmosfera intensa e immersiva

Musica e parole di Ovunque cercami sono di Eduardo (all’anagrafe, Edoardo Lazzoni). La produzione è di Sam Lover. Si conferma così la collaborazione iniziata nel 2024, che porterà anche alla realizzazione dei brani del prossimo Ep.

Ovunque cercami, così come il precedente singolo Diavolo, anticipa il progetto discografico del cantautore toscano classe 1994, attualmente in fase di lavorazione. Dà inizio anche ad una nuova fase del suo percorso artistico, con l’esternazione di emozioni e aspetti mai raccontati prima.