1 Novembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
1 Novembre 2025

Eduardo canta la forza delle connessioni umane in “Ovunque cercami”

Musica e parole sono del cantautore toscano, mentre la produzione è di Sam Lover che continua così la collaborazione iniziata nel 2024

News di Fabio Gattone
Eduardo rilascia il brano "Ovunque cercami"
Condividi su:

Ovunque cercami è il titolo del nuovo singolo di Eduardo, in rotazione radiofonica dal 28 ottobre 2025 e già disponibile negli store digitali. La canzone pone al centro il tema dei rapporti interpersonali e della forza delle connessioni.

Ovunque cercami (Otherside) racchiude un messaggio personale e, al tempo stesso, universale. Il brano è un invito a non dimenticare chi amiamo, e a restare connessi anche quando il tempo e la distanza sembrano dividere. Il testo recita: “Questa canzone è per te, per ricordarti che ti voglio bene / “milioni di miliardi di dollari” e che se mai mi vorrai cercare / io saprò sempre come farmi trovare”.

Eduardo pubblica il nuovo singolo "Ovunque cercami"

Eduardo presenta così il suo nuovo singolo: “Ovunque cercami è una canzone che parla di legami che continuano ad esistere nonostante la lontananza nel tempo e nello spazio. Il testo è un insieme di frasi che vivono da sempre nella mia memoria e nel mio cuore, tracce di ricordi di chi ho amato e che dedico a chi amo ed amerò in futuro, con la speranza che la verità dei sentimenti non venga mai cancellata da questo mondo malato e quasi terminale”.

La canzone è un viaggio a ritroso tra ricordi, frasi di infanzia e legami passati. Si muove tra assenza e connessione, trasportando l’ascoltatore in una dimensione dove il cuore ha il compito di fare da bussola. Sotto il profilo musicale, il sound è caratterizzato dall’unione di synth wave e linee melodiche pop con un tocco di sonorità anni ‘80. Il risultato è un’atmosfera intensa e immersiva

Musica e parole di Ovunque cercami sono di Eduardo (all’anagrafe, Edoardo Lazzoni). La produzione è di Sam Lover. Si conferma così la collaborazione iniziata nel 2024, che porterà anche alla realizzazione dei brani del prossimo Ep.

Ovunque cercami, così come il precedente singolo Diavolo, anticipa il progetto discografico del cantautore toscano classe 1994, attualmente in fase di lavorazione. Dà inizio anche ad una nuova fase del suo percorso artistico, con l’esternazione di emozioni e aspetti mai raccontati prima.

Eduardo pubblica il nuovo singolo "Ovunque cercami"

All Music Italia

Articoli più letti

X Factor pagelle secondo live: concorrenti sul palco e voti della puntata 1

X Factor 2025 pagelle secondo live: rob è la vera underdog, Layana sorprende ed eroCaddeo si conferma
Pagelle nuovi singoli 31 ottobre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 31 ottobre 2025: Tedua già a San Siro, Aiello e Levante in comfort zone, Fedez enigma e Ornella Vanoni incanta
album italiani in uscita 2025 3

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 31 ottobre: singoli più attesi settimana 44/2025 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 31 ottobre 2025
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 5

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
Pico Cibelli con Eleonora Rubini e Marco Masoli annunciano la nascita di Warner Records Italy e Atlantic Records Italy 6

Rivoluzione Warner Music Italy: nascono Warner Records Italy e Atlantic Records Italy, cambio alla guida per ADA e arriva WEA Music Italy
Tiziano Ferro durante l’intervista a Radio2 7

Tiziano Ferro a Radio2: "Lucio Dalla mi confidò che avrebbe voluto firmare Sere Nere". E su Sanremo...
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Aiello e Levante nel singolo “Sentimentale”, in uscita il 31 ottobre 2025 per Epic Records/Sony Music Italy 9

Aiello e Levante, insieme in “Sentimentale”: l’amore al capolinea diventa una canzone senza rancore

Cerca su A.M.I.