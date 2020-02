Edoardo Bennato: Peter Pan Rock’n’Roll 2020 al via il tour

Edoardo Bennato Peter Pan Rock’n’Roll 2020.

Nel 2020 compie 20 anni un grande classico della musica italiana.

Stiamo parlando di Sono solo canzonette, l’album che consacrò al successo Edoardo Bennato, primo artista italiano a riempire gli stadi coi suoi concerti.

L’artista sarà in tour, a partire dal mese di marzo, con il nuovo progetto live Peter Pan Rock’n’Roll 2020 che lo poterà nei più prestigiosi teatri d’Italia.

Uno spettacolo ad alto contenuto di rock e blues. Nella scaletta ci saranno i brani di Sono Solo Canzonette fino ai grandi classici del repertorio di Edoardo Bennato, oltre all’ultimo singolo Ho fatto un selfie (leggi qui).

Sul paco, la band formata da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria). E a completare il quadro di grande musica il Quartetto Flegreo.

Queste le date del nuovo tour di Edoardo Bennato.

EDOARDO BENNATO – Peter Pan Rock’n’Roll 2020

6 e 7 marzo: prove e data zero: Teatro dei Marsi AVEZZANO (AQ)

13 marzo: Teatro Creberg BERGAMO

20 marzo: Auditorium Santa Chiara TRENTO

30 marzo: Teatro Arcimboldi MILANO

3 aprile: Teatro Comunale SASSARI

4 aprile: Auditorium del Conservatorio CAGLIARI

9 aprile: Teatro Augusteo NAPOLI

16 aprile: Teatro Colosseo TORINO

26 aprile: Parco della Musica – Sala Santa Cecilia ROMA

29 aprile: Teatro Romolo Valli REGGIO EMILIA

30 aprile: Teatro Comunale VICENZA

Al momento non sono state comunicate variazioni nel calendario.

La produzione artistica del tour è curata da New Step, in collaborazione con Dimensione Eventi.

Biglietti in vendita per tutte le date con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati). I biglietti saranno anche acquistabili presso le biglietterie dei singoli teatri.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI