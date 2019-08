Edoardo Bennato Ho fatto un selfie. Negli scorsi giorni, un po’ a sorpresa, Edoardo Bennato è tornato con un nuovo singolo per Sony Music Italia, Ho fatto un selfie, un brano in cui, con il suo solito piglio rock e irriverente, prende in giro la dipendenza dei giorni nostri alla tecnologia, al mondo dei social e l’attaccamento al mondo dei selfie… che hanno contagiato anche il cantautore stesso.

Per girare il video del nuovo singolo di cui è anche regista (lo trovate più in basso) Edoardo ha scelto proprio la sua amata città, Napoli. A fargli compagnia nel videoclip tanti amici noti con cui scattare un selfie. Tra loro Biagio Izzo, Neri Marcoré, Lello Arena e Fatima Trotta.

Lo splendido golfo di Napoli quindi fa da location alle note del nuovo singolo di Bennato… peccato che per notarlo bisognerebbe per un attimo staccare lo sguardo dai propri cellulari…

“…ho fatto un selfie con un tipo strano

in una folla con migliaia di persone

la situazione mi è sfuggita di mano

mi son scordato di chiedergli il nome.“

Tanti i personaggi citati nella canzone, dai grandi del cinema, vedi Robert De Niro e Martin Scorsese ai personaggi tv come Barbara D’Urso. E ancora Marco Travaglio, Johnny Stecchino (il mitico personaggio interpretato da Roberto Benigni nell’omonimo film) e persino il tanto contestato Ministro degli interni, Matteo Salvini.

Ho fatto un selfie è stato prodotto da Giuseppe Scarpato e Raffaele Lopez, mixato da Fabrizio Simoncioni e scritto da Edoardo Bennato coadiuvato dal fratello Eugenio nel testo.

Ecco come parla di questa provocatoria canzone lo stesso Edoardo Bennato:

“Viviamo in un’epoca in cui vige un clima da inquisizione e di caccia alle streghe. Scatto ogni giorno tanti selfie, è un gesto entrato a far parte della mia quotidianità, quanto ai commenti ed alle reazioni che scatena la loro pubblicazione, posso dire che ormai ho imparato a far finta di niente.

Con questo pezzo tocco il tema con beffarda ironia e lo faccio nel mio consueto modo, da ‘one man band’ con l’aiuto della mia insostituibile armonica ed in stile Bob Dylan ed il tamburello a pedale.

Edoardo Bennato Ho fatto un selfie Video