Edo Fendy: da un’idea di libertà assoluta nasce il nuovo singolo “Rio”

Dopo un anno ricco di cambiamenti, successi e nuove consapevolezze, Edo Fendy torna con un nuovo singolo, Rio: un brano che nasce da un sogno, da un’idea di libertà assoluta, e racconta un momento, un incontro, una possibilità.

“Sono tornato. E questa volta con un banger estivo che ha tutta l’intenzione di conquistare le playlist di tutti. Dopo un anno intenso, dedicato al cinema, sentivo il bisogno di tornare alla musica con una nuova consapevolezza.

Rio rappresenta una versione più matura di me, ma senza rinunciare all’energia che mi ha sempre contraddistinto. È un viaggio mentale ed emotivo, nato dall’incontro con una ragazza e dal sogno di vivere l’estate perfetta sulla spiaggia ideale.

Ritmi avvolgenti, melodie fresche e quella sensazione di libertà che solo l’estate sa dare: tutto racchiuso in questo pezzo, che spero diventi la vostra colonna sonora nei prossimi mesi.

Questa volta però c’è qualcosa in più: non voglio fermarmi. Voglio essere costante, riprendermi il mio posto nel mercato, perché so chi sono e cosa posso portare. Ho un team internazionale alle spalle e insieme vogliamo portare queste vibes ovunque, anche nella musica”.

EDO FENDY, “RIO”

Con un ritmo coinvolgente, una melodia luminosa e un groove che entra in testa sin dal primo ascolto, Rio ruota intorno a un’idea tanto semplice quanto potente, raccontando quell’estate perfetta che tutti, almeno una volta nella vita, sogniamo di vivere, magari in compagnia di qualcuno che ci fa sentire liberi e leggeri.

Ma non è tutto! Al di là delle tematiche trattate, il brano segna infatti una vera e proprio svolta personale per Edo Fendy che – dopo l’esperienza cinematografica come protagonista del film Dreams, distribuito da UCI Cinemas e Netflix Italia – è finalmente tornato in studio con una nuova ispirazione.

“Il cinema mi ha costretto a fermarmi, ad ascoltarmi davvero. Tornare alla musica è stato naturale, ma con uno sguardo diverso: volevo qualcosa che parlasse di me oggi, con leggerezza ma anche con verità”.