Edel cerca un equilibrio tra solitudine e socialità in “Se vuoi restare sola”

Se vuoi restare sola è il nuovo singolo del cantautore Edel, disponibile negli store digitali dal 21 febbraio 2025. Il brano (Mo. B Srl / distribuzione Ada Music Italy) anticipa l’uscita dell’album d’esordio Contro la fretta di crescere.

Edel è il progetto di Alberto Laruccia, cantautore romano classe 1992. Dal 2024, ha intrapreso la carriera solista dopo l’esperienza come frontman e arrangiatore della band La Scala Shepard, culminata con la pubblicazione dell’album Bersagli. Come Edel, nel 2024 si è aggiudicato il Premio assoluto e Premio Miglior Testo al Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente – Città di Quiliano, nonché il Premio del Pubblico Banca Macerata a Musicultura. Inoltre, è arrivato tra i 20 finalisti, su 600 iscritti, di CIAO – Rassegna Lucio Dalla 2025 per la categoria Artista.

A novembre 2024, Edel ha pubblicato il singolo Canzone poco originale sulla solitudine. Così, ha iniziato il suo personale percorso discografico. Al brano hanno fatto seguito Il bene che ci potremmo fare il 13 dicembre 2024; e Per gli amici che avevo il 24 gennaio 2025. Adesso, il cantautore pubblica Se vuoi restare sola. Questi quattro brani sono i primi estratti dal disco Contro la fretta di crescere, in uscita il 28 febbraio 2025.

“Se vuoi restare sola” anticipa il disco “Contro la fretta di crescere”

La musica di Edel è un viaggio tra introspezione e sperimentazione, radicato nella canzone d’autore. Il nuovo singolo Se vuoi restare sola è un brano synth pop dal gusto retrò, intriso di dolcezza e malinconia. Racconta il delicato equilibrio tra il desiderio di solitudine e quello di rimanere in una relazione, del peso silenzioso dei piccoli gesti e della possibilità di rinascere.

La protagonista fugge dalle discussioni più accese. La sua preoccupazione è che il vortice della paura la trascini verso un’immagine di sé che non riconosce. Ma ogni azione che compiamo, anche nell’intimità delle nostre stanze, lascia inevitabilmente un segno. Ad esempio, una carezza in più può fare la differenza su ciò che siamo.

Il testo è di Alberto Laruccia, che ha composto anche la musica insieme a Pasquale Di Pace e Alessandro Recanati.

Dopo l’uscita di Contro la fretta di crescere, Edel presenta il suo nuovo disco con un Release Party. L’appuntamento è per il 21 marzo 2025 al Wishlist di Roma. I biglietti sono già disponibili (qui il link).

Edel, il testo di “Se vuoi restare sola”

Maledetto chi

ti ha insegnato a camminare

perché scappi da me?

Perché noi che crediamo negli oroscopi

continuiamo ad ignorare

che ogni nostro gesto

pur lieve che sia

spegne e accende le stelle?

Raccontami ancora di quel sogno

in cui siamo l’anno zero

e abbiam distrutto le distanze

tra creatore e creatore

Dimmi se vuoi restare sola

o con me

come vivi il Natale

il sorriso di Enrico

il suo amore ingenuo e timido

il suo amore…

Cantami o diva

delle piccole cose

che io per le grandi

ho solo parole banali

Dimmi se vuoi restare sola

o con me

come vivi il Natale

il sorriso di Enrico

il suo amore ingenuo e timido

il suo amore…

Maledetto me

e le volte che ho pensato

di evitare il dolore.