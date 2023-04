“Roma dorme” è l’EP del cantautore Eddie Brock. Nel singolo “Ma Viola” la fine di un amore raccontato in maniera inedita

Il 12 aprile è uscito per Sangita Records/Troppo Records con distribuzione Universal Music Italia Roma Dorme, nuovo progetto discografico del cantautore romano Eddie Brock.

In una Roma malinconica, l’autore sviluppa le varie fasi di una storia d’amore che nasce e finisce. L’incontro, il viversi, le prime incomprensioni, le attese, e poi i ricordi, i tentativi falliti di ritrovarsi fino all’accettazione di lasciarsi andare diventano fotografie in bianco e nero che l’autore mette in musica in questo concept dal retrogusto amaro. Le sonorità restano principalmente acustiche, arricchite da contaminazioni elettroniche/urban. La storia ha una narrazione autentica e i dettagli parlano di vita quotidiana, di “mozziconi tra i sampietrini” e “bicchieri rotti”.

Nella tracklist il nuovo singolo, Ma viola, brano sulla fine di una storia d’amore ma vista da una prospettiva diversa. Protagonista della storia non è più la coppia di due ex innamorati, ma tutta la rete di conoscenze che è rimasta coinvolta ed ha vissuto indirettamente la relazione.

Difficile non è solo ammettere di non amarsi più, ma anche abbandonare tutti gli affetti e quegli intrecci relazionali nati intorno alla storia d’amore.

Queste le canzoni contenuto nell’EP:

Ma Viola Roma Dorme FM 105 e te Sere Nate A festa finita

Conosciamo meglio Eddie Brock e il suo percorso artistico.

Edoardo Iaschi è nato a Roma nel 1997 e la sua passione per la musica nasce grazie al padre e ai mille tragitti fatti in macchina con la radio accesa. Musica in macchina, fumetti e supereroi casa, Spider Man su tutti ed è da questo che arriva il suo nome d’arte, Eddie Brock infatti è il vero nome di Venom, tra i personaggi più importanti dell’universo del supereroe Marvel.

Edoardo spiega:

“Da bambino sfruttavo le qualità di mio zio fumettista per farmi disegnare Venom, il mio personaggio preferito, l’alter-ego di Eddie Brock. Da quel momento è nato il mio nome Eddie“.

Per arrivare a perseguire il suo sogno legato alla musica il ragazzo lavora in un call center, consegna pizze in giro per Roma e il fine settimana fa volontariato per Save The Children.

A dicembre del 2018 Eddie viene selezionato per partecipare al Coca-Cola Future Legend, nel Team Soul di Annalisa e partecipa alle date del Battiti Live di Vieste, Trani e Bari.

Nel 2021 esce il singolo Lei non sa che diventa virale con 15 milioni di visualizzazioni su TikTok e oltre 1.000.000 di stream su Spotify.

Nel 2022 firma un contratto con Troppo Records e il singolo A festa finita entra nelle playlist editoriali di Spotify New Music Friday e Scuola Indie. Playlist anche per il successivo singolo, FM 105 e te.

A gennaio 2023 esce Sere nate seguito, il 12 aprile, dall’EP Roma dorme.