G.Mineiro pubblica Individualista visionario, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali per EMI Records Italy e Universal Music Italia. Il brano si aggiunge a È o G., il suo primo progetto ufficiale uscito a giugno, che arriva così a tredici tracce.

L’aggiunta arriva nel momento più visibile del percorso dell’artista italo-brasiliano. È o G. è al nono posto tra gli album nelle classifiche FIMI e al quinto nella classifica del fisico, dove ha debuttato questa settimana. Su Spotify l’artista conta 1,7 milioni di ascoltatori mensili.

G.Mineiro, i numeri di Splinter Cell

Il brano che ha innescato tutto è Splinter Cell, realizzato con Flatpearl, Jiz e Succo. Il pezzo ha superato i 10 milioni di stream su Spotify e generato oltre 1.300.000 video su TikTok. Nella settimana 30 si trova al numero 42 tra i singoli FIMI.

Spotify lo ha inserito in prima posizione nella playlist editoriale Editors’ Picks: Canzoni migliori dell’anno finora, che raccoglie cinquanta brani italiani del 2026, scegliendo l’artista anche per la copertina.

Ad aprile ANNA lo ha chiamato per Scontrosa, brano incluso nel suo album Million Dollar Babe, attualmente primo in classifica. Il pezzo è entrato in Top 100 singoli al numero 55.

È o G., la tracklist completa

Con l’arrivo della nuova traccia, questi sono i tredici brani che compongono il progetto:

# Titolo 1 Individualista Visionario 2 Splinter Cell 3 E allora 4 Devo andare con le mie Winx (feat. Rhove) 5 Scendo e cerco un’altra 6 Loco in discoteca (feat. Yuri Redicopa) 7 Malpensa 8 Impunità (feat. Scaccia) 9 Pique Mecanico 10 Favelà (feat. Soubra, Kaio) 11 Salta Salta 12 Patrocinio 13 Bimbo Crudele

Le collaborazioni sono quattro: Rhove, Yuri Redicopa, Scaccia e la coppia Soubra e Kaio. Individualista visionario è descritto dall’etichetta come il brano più sperimentale del progetto.

Che cos’è il Funk BH

G.Mineiro, all’anagrafe Edoardo Sobrero, classe 2001, lavora sul Funk BH, movimento nato a Belo Horizonte e derivato dal funk brasiliano: struttura minimale, bassi in primo piano, testi costruiti su temi ricorrenti. È una scena poco frequentata in Italia, e questo spiega parte dell’attenzione ricevuta.

Il suo linguaggio mescola slang italiano e portoghese, con riferimenti alla fede e alla spiritualità. Sulla propria musica l’artista dichiara:

“La mia musica è una reinterpretazione del funk del mio paese in Brasile. Ho vissuto in un posto dove c’è la fame, dove bisogna arrangiarsi. Ho deciso di ricreare questi suoni in Italia per raccontare ciò che vivo, il mio presente, in maniera dritta e lineare.”

Chi è G.Mineiro

Nato nel 2001, è cresciuto tra il Brasile, nell’area di Ipatinga e Belo Horizonte dove ha vissuto fino ai sette anni, e l’Italia, tra Torino, Milano, Piemonte e Liguria. A sedici anni la madre lo ha rimandato in Brasile, a Salvador de Bahia, esperienza da cui è nato il progetto artistico G.Mineiro.

Ha iniziato a pubblicare nel 2023 con Maldita, seguita nel 2024 da Favela da Italia, Pique Bandido e Especialista. Nel 2025 sono arrivati Animalista, Automaticamente, Parlo con Dio ed Eldorado. Ad aprile 2026 Scendo e cerco un’altra ha superato i 762.000 stream su Spotify, poi è arrivata Splinter Cell.

Foto di Federico Earth

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