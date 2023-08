Arriverà a ottobre “DRU” il primo album di Drusilla Foer

Esce il 6 ottobre 2023 per Best Sound/BMG DRU, il primo album di Drusilla Foer.

Per chi non conoscesse bene la storia artistica di Drusilla Foer, artista che si è rivelata al grande pubblico anche grazie al Festival di Sanremo di Amadeus, andiamo a ripercorrerne le tappe fondamentali della sua carriera.

Cantante, attrice e autrice, Drusilla Foer riesce a passare con credibilità intatta dal teatro (Eleganzissima e Venere nemica) alla radio (R101), dalla televisione (Strafactor, Matrix, CR4 La Repubblica delle Donne, Ciao Maschio) al cinema. Un successo che la segue anche sul web dove conta tra Facebook, Instagram e YouTube, quasi 1.800.000 follower.

Tra le esperienze da non dimenticare il ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo con Amadeus e con Carlo Conti ai David di Donatello, il libro Tu non conosci la vergogna, la striscia in onda su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo e il Nastro D’Argento per il cameo nel film Sempre più bello.

L’8 giugno scorso Drusilla Foer ha pubblicato il suo primo singolo intitolato Ne voglio ancora che l’ha vista duettare con Asia Argento.

Ora per la poliedrica artista è arrivato il momento di lancia il primo album intitolato DRU. La produzione artistica dell’album è stata affidata a Franco Godi. Al suo interno 13 canzoni di cui 12 inedite. Nel booklet trovano spazio tutti i testi dei brani e fotografie inedite.

DRU uscirà in formato vinile in edizione limitata e numerata e in Cd Maxi di cui sarà disponibile anche una versione a tiratura limitata in esclusiva su IBS/Feltrinelli.