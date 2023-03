Anteprima video: “Guerra” di DRKO, brano sui conflitti interiori alla fine di una relazione, è la focus track di “Horror Blando”

Le ansie e le paure di una generazione sono al centro dell’EP d’esordio di DRKO, Horror Blando di cui oggi vi presentiamo in anteprima qui su All Music Italia il videoclip di uno dei brani in tracklist, Guerra.

Prima di parlare di album e video conosciamo meglio la storia di DRKO.

Lorenzo Passamonti è un classe ‘96 originario di Tarquinia. Il suo nome d’arte, Drko, prende ispirazione da una grande passione cinematografica: quella per il film cult Donnie Darko. E Come il protagonista di questo film, cresce in una cittadina di provincia con la testa in un’altra dimensione.

Impara a suonare il blues con una chitarra regalata da suo padre. Ci si tuffa dentro studiando anche alla Saint Louis College of Music di Roma. Insieme al fratello gira poi per l’Italia e per l’Europa con una rock band, poi “un’altra pazzia” per poi mettersi in proprio con il progetto Giraffe, un nome custodito fin dai tempi del liceo. Solo in seguito arriva Drko che, dopo aver iniziato a collaborare con Marta Venturini, dà forma a canzoni che raccontano pezzi di vita, lati della sua forza, dei suoi sogni e delle sue fragilità.

DRKO HORROR BLANDO, IL DISCO

Disponibile su tutti i digital stores dal 10 marzo per HONIRO LABEL, Horror blando, realizzato in co-produzione con Marta Venturini, vede l’artista raccontare con un pop energico e introspettivo sentimenti come la fomo, la depressione, le incertezze sul proprio futuro. Ogni canzone infatti racconta frammenti della vita dell’artista e allo stesso tempo tratteggia il difficile momento che una generazione sta affrontando quotidianamente.

Ecco come ne parla DRKO spiega:

“Sono in continuo contrasto con me stesso e allo stesso tempo in armonia con il mondo. Horror Blando vuole essere uno spaccato della società moderna, una rappresentazione della realtà profonda attraverso un unico particolare: la vita di un ragazzo. Io. Ma anche tu, lui, tutti noi. Come un film ‘horror’ ‘blando’ che viviamo tutti i giorni, facendoci avere la forza di tirarci fuori dal letto giorno dopo giorno per sentirci comunque noi stessi.”

Passiamo alla focus track dell’EP di cui oggi vi presentiamo il video in anteprima, Guerra. La storia di una relazione minata dai troppi silenzi. Un conflitto, quello di poter raggiungere una pace interiore che “non faccia danni”. Lorenzo lo riassume così:

“È un brano che porto dentro da tanto e in cui ho messo tutto il mio mondo.

Doveva uscire l’anno scorso poi il corso degli eventi non l’ha più permesso. Vi consiglio un ascolto scevro da preconcetti. Se volete fare la guerra fatela per amore“

GUERRA TESTO e video

A seguire il testo del brano e il video in anteprima esclusiva sul nostro sito. Il video, diretto da Alessandro Passamonti prima che scoppiasse il conflitto in Ucraina, vuole raccontare una di quelle battaglie interiori che si vivono dopo la fine di una relazione .

Tu sapevi un po’ di sbaglio

Io di amore misto a guaio

Colpevoli non giuravamo mai

Non mi ricordo neanche più le password

Prendevo le strade di taglio

Metà vodka metà acciaio

Mezzi armati e mezzi nudi

Noi siamo due tossici senza guinzaglio

E questo cielo azzurro sembra sempre meno blu

Come le droghe che prendi tu

Che fanno i tuoi

Dov’è tua madre

Contenti voi

E da

Piccolo io mi specchiavo dentro alle Tv

Per fare un film

Coi dejavu

Già c’eri tu

Già c’eri tu

Tu lascia parlare me

Che giuro ne ho bisogno

Che a questo punto io sono pronto anche a fare la

Guerra

Che la pace ci ha fatto solo danni giuro

E tu

Ti nascondevi sotto al letto

Che a questo punto non è solo un gioco

Ma una cura

E la pace ci ha fatto solo danni giuro

Soffocando

Non getto le armi perché non è il caso

Io sono la goccia che non è nel vaso

E quante direzioni abbiamo perdonato

E quante paranoie stiamo soffocando

Giro la medaglia e tu sei all’altro lato

Sono già caduto e mi sono rialzato

Ho dato pugni al muro per

Ho dato pugni al muro per te

E questo cielo azzurro sembra sempre meno blu

Come le droghe che prendi tu

Che fanno i tuoi

Dov’è tua madre

Contenti voi

E da

Piccolo io mi specchiavo dentro alle Tv

Per fare un film

Coi dejavu

Già c’eri tu

Già c’eri tu

Tu lascia parlare me

Che giuro ne ho bisogno

Che a questo punto io sono pronto anche a fare la

Guerra

Che la pace ci ha fatto solo danni giuro

E tu

Ti nascondevi sotto al letto

Che a questo punto non è solo un gioco

Ma una cura

E la pace ci ha fatto solo danni giuro

Ed anche a te se mi ricordo bene x4

Soffocando

Tu lascia parlare me

Che giuro ne ho bisogno

Che a questo punto io sono pronto anche a fare la

Guerra

Che la pace ci ha fatto solo danni giuro

E tu

Ti nascondevi sotto al letto

Che a questo punto non è solo un gioco

Ma una cura

E la pace ci ha fatto solo danni giuro