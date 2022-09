Torna Drefgold con “Giorni nel blocco”, brano che campiona una grande hit di Manu Chao

Drefgold Giorni nel blocco significato del testo del nuovo singolo fuori da venerdì 9 settembre per Island Records / Universal Music Italy.

Il rapper di casa BHMG ha fatto il suo debutto ufficiale nel 2018 con l’album, Kanaglia. Nel progetto i singoli Boss (disco di platino), Kanaglia e Occupato (entrambi certificati con il disco d’oro). Nel 2020 è stata la volta di Elo, album che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/GfK aggiudicandosi il disco d’oro. All’interno del progetto anche il singolo Snitch e Impicci certificato disco di platino.

Ora per Drefgold, che a giugno ha pubblicato il singolo Battiti, è tempo di nuova musica che prosegue nel suo percorso di crescita ed evoluzione stilistica.

DrefGold Giorni nel blocco

Giorni nel blocco viene annunciato come un pezzo destinato a diventare un vero e proprio segno distintivo per il rapper di Bologna. Nel pezzo Drefgold ha campionato Bongo Bong di Manu Chao, una canzone iconica per la sua città e per la sua generazione.

Il singolo è stato co-prodotto da Daves The Kid e Drillionare. Ecco come ne parla l’artista stesso:

“Sono molto fiero e contento di questo brano, da sempre apprezzo chi inserisce campioni di canzoni famose nei propri pezzi e per me è stato un onore poter realizzare un singolo riprendendo il beat di ‘Bongo Bong’ di Manu Chao. La sua musica rappresenta la mia città, Bologna, con le sue ideologie e pensieri.“

Bongo Bong uscì nel 2000 e fu il primo singolo da solista di Manu Chao nonché primo estratto dal suo album Clandestino. Si tratta di uno dei suoi brani più conosciuti e di maggior successo che, a sua volta, è un remake del brano che scrisse per i Mano Negra, King of Bongo. Bongo Bong ottenne la certificazione disco d’oro per le oltre 25.000 copie fisiche vendute in Italia.

Drefgold giorni nel blocco testo e audio

In arrivo venerdì 9 settembre