I grandi concerti estate 2020 si fermano, ecco l'elenco, da Tiziano Ferro a Ultimo

Tanti gli eventi di artisti italiani e internazionali che saranno cancellati o rimandati.

Amici 19. Ad un mese e mezzo dalla conclusione ecco come stanno andando in radio i brani dei ragazzi

Un solo brano si sta distinguendo da tutti gli altri grazie all'appoggio, fondamentale, dei grandi Network radiofonici.

404 Copyright Not Found: una petizione SIAE per tutelare gli autori, firmala ora!

Da lunedì 18 maggio è disponibile 404 Copyright Not Found, una petizione SIAE lanciata per tutelare gli autori e i loro diritti.

Nel nuovo DPCM Conte apre ai concerti. Ritorneranno, con regole rigide, a giugno

La data fissata per il ritorno nei cinema, teatri e per la musica dal vivo, è fissata per il mese di giugno.

CERTIFICAZIONI FIMI SETTIMANA #20: anche Achille Lauro arriva al platino con il brano sanremese

Ariana Grande arriva al traguardo del disco di platino con il suo album del 2016, "Dangerous woman".

Michele Bravi nella giornata contro l'omofobia racconta in una lunga lettera la sua esperienza personale

Nella giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia il cantautore ha raccontato la sua esperienza in una toccante lettera aperta.

Testo & ConTesto: Michele Bravi, La vita breve dei coriandoli vista dal Prof di latino

Che cosa si cela dietro il testo del nuovo singolo di Michele Bravi? Prova ad interpretarlo per noi il nostro Prof di latino Davide Misiano.

Amici Speciali: artisti in gara, giudici, radio e non solo... tutto pronto per la partenza della Maratona musicale solidale di Maria De Filippi

7 cantanti e 5 ballerini professionisti divisi in due squadre per aiutare l'Italia in un grande show firmato da Maria De Filippi.

I Love my radio il format che unisce per la prima volta le grandi radio italiane. Ecco i dettagli e come votare le canzoni!

45 canzoni, una per ogni anno dal 1975 ad oggi, votabili dal sito, e dieci cover interpretate da grandi artisti in attesa di un grande evento conclusivo ad ottobre.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Backstage – Intervista a Fabio Gallo: il nuovo progetto promozionale T-Rap Style

Intervista al promoter Fabio Gallo, fondatore dell'Agenzia di Comunicazione L'Altoparlante, sul nuovo progetto T-Rap Style.

Intervista a Tropico: "Questo periodo ci dimostra che non si può stare senza arte..."

Con l'uscita del quarto singolo del cantautore abbiamo colto l'occasione per parlare con lui della sua musica ma anche di quello che sta accadendo nel mercato musicale italiano.

Intervista ai Seveso Casino Palace: “Ci si può adattare nelle difficoltà”

E' stata pubblicata sulla piattaforma Bandcamp.com "Operazione Virtus", compilation solidale fortemente voluta dai Seveso Casino Palace.

Videointervista a Ermal Meta: "Io e Fabrizio Moro abbiamo voglia di tornare a collaborare..."

Nella chiaccherata con Simone Zani il cantautore ha parlato del suo nuovo singolo, di alcuni talenti emergenti a cui tiene particolarmente e di molto altro ancora.

Videointervista ad Alex Britti: “Non c'è arte, soltanto mercato...”

E' uscito il nuovo singolo di Alex Britti "Una Parola Differente", che arriva dopo l'esperimento artistico "Brittish", prodotto da Salmo e Dj Gengis.

di Massimiliano Longo

Diodato all'Europe Shine a Light... nessuna gara, ma la musica che vince nella sua vera essenza

Diodato Europe Shine a Light. Ieri sera è andato in onda su Rai 1 in prima serata, e in tutta Europa (e non solo) in contemporanea, lo spettacolo che quest'anno ha preso il posto dell'Eurovision Song Contest, Europe Shine a Light.Uno spettacolo bruttino, diciamoci la verità. Frammenti di tutte le canzoni dei 41 paesi che...

DrefGold: dopo la hit “Snitch E Impicci” in arrivo il 22 maggio il secondo album “Elo”

Sarà disponibile dal 22 maggio il nuovo album di DrefGold "Elo", che arriva a due anni di distanza dall'esordio con "Kanaglia". Tra le collaborazioni Capo Plaza e Tedua.

Colapesce e Dimartino: dal 5 giugno l'album “I Mortali” (Tracklist)

Sarà disponibile dal 5 giugno per Sony Music l'album dei cantautori Colapesce e Dimartino "I Mortali". Un esempio di cantautorato sospeso tra classico e moderno.

Chadia Rodriguez lancia il singolo "Bella così" con Federica Carta

Il brano, prodotto da Big Fish, è dedicato alle donne, contro cyberbullismo e body shaming.

Niccolò Fabi: a causa delle restrizioni legate alla pandemia rinviato al 2021 il tour estivo

Ecco il nuovo calendario delle date spostate al 2021.

Matteo Markus Bok: in ritiro prima di dare il via a un nuovo progetto discografico da Miami

Uscirà a giugno il nuovo singolo di Matteo Markus Bok. Il giovane si è trasferito a Miami e nonostante il lockdown non si è mai fermato e ha scelto anche un nome d'arte.

"La musica che gira", firma anche tu il documento rivolto al Governo per aiutare la musica

"Riteniamo indispensabile che tutte le categorie che compongono la filiera del mercato della musica vengano consultate prima che il Governo decida quali prossime misure adottare".

Lorenzo Fragola Il Club Paradiso cosa si nasconde dietro al nuovo progetto del cantautore?

A distanza di due anni da "Bengala" Fragola è pronto a tornare con un progetto discografico "diverso".

Nameless Music Festival: rinviata al prossimo anno l'ottava edizione

A causa dell'emergenza sanitaria l'ottava edizione del Nameless Music Festival è rinviata al 2021. Nel frattempo prosegue la raccolta fondi.

Gabriele Ciampi: un inno alla speranza nel singolo “She Walks In Beauty”

E' uscito il nuovo singolo di Gabriele Ciampi She Walks In Beauty interpretato dalla splendida voce soul di Teura. Un esperimento artistico che si può definire di pop internazionale.

Highsnob: fuori “Wannabe Vol. 3” feat. Junior Cally ed Enzo Dong

A poche settimane dalla firma con Sony Music, è uscito il nuovo singolo di Highsnob Wannabe Vol. 3 in collaborazione con Junior Cally ed Enzo Dong.

dalla discografia

FIMI al Senato: approvare con urgenza la Direttiva sul Copyright

Assomusica: Vincenzo Spera confermato come Presidente

Ecco come Spotify, con Music Innovation Hub, proverà a sostenere l'industria musicale italiana

SCF: deliberati interventi in favore dei danneggiati dalla crisi Covid-19

Giovanni Truppi e Warner Chappell: firmato un nuovo accordo editoriale

Lego Group e Universal Music Group: accordo per valorizzare il gioco con il potere della musica

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 15 maggio

Testo & ConTesto: Michele Bravi, La vita breve dei coriandoli vista dal Prof di latino

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 15 maggio

Da Tiziano Ferro ad Amici, cara discografia ogni scusa viene buona per dichiararsi perdenti?

Fedez, il Codacons e le campagne di raccolta fondi

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

ALL MUSIC ITALIA AWARDS 2019 – Fase finale

Patrik racconta l'apatia per la fine di un amore nel brano "Okay"

L'Altro Secolo: il ricordo di un aperitivo a Trastevere nel singolo “Kodak”

Heets è il nuovo singolo del cantautore indie Redh

Francesca Sarasso: la fine di una relazione affrontata con ironia nel singolo "Antiamore"

Raffy lancia un messaggio di positività con il singolo "Tiki Tiki"

Ylenia Iorio canta un amore al femminile nel brano "Marielle"

CERTIFICAZIONI FIMI SETTIMANA #20: anche Achille Lauro arriva al platino con il brano sanremese

Classifica Spotify Settimana #20: assoluto dominio della Dark Polo Gang

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #20: irrompe il ciclone Dark Polo Gang

Classifica Radio Earone Settimana #20: Ghali riconquista la vetta, ma Gaia è sul podio!

Certificazioni FIMI settimana #19: Marracash, Pinguini Tattici Nucleari, Elettra Lamborghini e...

Classifica Spotify Settimana #19: “Good Times” di Ghali guida un podio di brani italiani

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Marta Daddato Intervista Diretta Instagram

Diodato Fai rumore Europe Shine a Light - Teaser

Michele Bravi La vita breve dei coriandoli

Diodato EUROPE SHINE A LIGHT Fai Rumore

Marco Masini Intervista Diretta Instagram

Ermal Meta Intervista Diretta Instagram Finirà Bene

Dario Gay - Domani è Primavera

Bugo feat Ermal Meta Mi manca - Testo & Contesto di Davide Misiano, il Prof. di latino

Loredana Errore Intervista 100 Vite

Edoardo ed Eugenio Bennato Intervista La Realtà non può essere questa

L'Elfo Intervista Boogie Woogie

Ghemon Intervista Scritto nelle Stelle