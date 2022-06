DrefGold ritorna sulle scene con “Battiti” : “L’inizio di un nuovo percorso”

Drefgold Battiti testo e significato del nuovo singolo. Si apre un nuovo capitolo per il rapper di origini pugliesi, DrefGold. Dopo il successo ottenuto con i primi due album: Kanaglia e Elo, quest’ultimo al primo posto al debutto della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti con il singolo Snitch e Impicci certificato disco di platino. Il rapper ritorna con un brano diverso e che rivela un percorso di crescita artistica e personale.

Disponibile dal 10 Giugno, Battiti, su tutte le principali piattaforme digitali per Island Records/Universal Music Italia.

Pur rimanendo fedele all’immaginario che lo ha reso celebre, il nuovo singolo simboleggia un nuovo inizio per il rapper. Dopo aver conquistato le attenzioni della scena nel 2017 con Casco Momo, tra cui particolare interesse da parte di Sto Magazine, per la quale ha pubblicato un freestyle molto apprezzato. Nel 2018 ha firmato un contratto discografico con la BHMG e diverse sono state le collaborazioni con artisti della scena nazionale tra cui Side Baby, Fsk Satellite e Sfera Ebbasta.

Il nuovo brano veste la produzione di Daves e Bdope.

Ecco le parole di DrefGold sul brano:

Battiti è un brano che rappresenta molto il percorso che sto vivendo. E’ stata la prima canzone che ho registrato dopo il mio secondo album “Elo”. Cercavo di avvicinarmi di più alla melodia, da qui nasce la musicalità del ritornello.

Con il tempo si cambia, si cresce, sia musicalmente che personalmente: questo brano è una ripartenza, una trasformazione anche se non voglio perdere la dimensione serena e felice che mi ha sempre contraddistinto.

DREFGOLD BATTITI TESTO

Sopra queste strade sai che ho il grip

E non poteva che finire così

I soldi chiamano i guai, alzano i battiti

E la mia gang gira in sei nel mio “hip

E so che sai, a me

Non mi toccano le cose che dici

E voglio che sei, con me

Non mi lasciare in tutti questi impicci

Una pistola a me non fa “bang”, ma fa “pim”

Ho la fam, ho la gang, tu perché parli così?

KNGL, la testa qui non prende

Sugli occhi hai le bende, come chi non vede

Come chi non vende

Non ho mai detto okay, ma poi l’hai fatto tu per me

Se bevo Sprite, non è mai white e sai bene il perché

Ho fatto scelte sbagliate

Gente che arriva al truck e scompare

Gente cattiva, altri son komparema

Io ti posso dire come fare

Sopra queste strade sai che ho il grip

E non poteva che finire così

I soldi chiamano i guai, alzano i battiti

E la mia gang gira in sei nel mio “hip

E so che sai, a me

Non mi toccano le cose che dici

E voglio che sei, con me

Non mi lasciare in tutti questi impicci

Parlo di ragazzi per le strade

Fanno i soldi il doppio del padre

Percocet sai che non lo tocchiamo

E la mia fam è con me ovunque vado

Io non avrei mai fatto niente di male per me o la mia gente

Tu so che vuoi fare l’agente

Pensi che komparema ancora vende

No, io non fingo, scappo con i miei bro

Sai che sto al top del top

Ho tutto i comfort dentro nel block

Sopra queste strade sai che ho il grip

E non poteva che finire così

I soldi chiamano i guai, alzano i battiti

E la mia gang gira in sei nel mio “hip

E so che sai, a me

Non mi toccano le cose che dici

E voglio che sei, con me

Non mi lasciare in tutti questi impicci