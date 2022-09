Dove ha preso Shiva i 150.000 Euro in contanti che ha portato da Sfera Ebbasta?

Shiva 150 mila €.

Shiva è stato ospite del concerto di Sfera Ebbasta al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

Il trapper si è presentato con 150.000 Euro in contanti sottobraccio per cantare, con Sfera, il brano Soldi in Nero.

150k sul palco per Soldi in nero solo verità nella mia musica!!

Queste le parole con cui ha commentato sui social ciò che è successo.

Ne abbiamo parlato su Whatsapp stamattina (sì, abbiamo un gruppo di redazione che è peggio, in alcuni momenti, delle famose chat delle mamme che tutti conosciamo anche se non ne facciamo parte) e la domanda più quotata era: dove li ha persi?

Tutti abbiamo imparato a consocere la Normativa Antiriciclaggio, infatti il mio commento è stato “faccio una SOS” (segnalazione di operazione sospetta, per chi non fosse avvezzo con le procedure). Perché noi dobbiamo giustificare ogni pagamento in contanti che sia più di 1000 (o 2000 € quest’anno), pure se frazionato (quindi non pensate di prelevare 10 volte al Bancomat!) e lui, invece, riesce ad arrivare alla cospicua somma di 150.000 Euro senza che nessuno gli abbia fatto una SOS?

Qual è l’origine dei fondi?

Questa è la prima domanda che ci chiede di fare la normativa su citata.

La risposta è quella che ha scritto Shiva nelle sue storie?

Soldi in nero solo verità nella mia musica!!

Caro Andrea Arrigoni, io starei attenta, al posto tuo, a fare certe dichiarazioni.

A onor de vero, oltre a Soldi in Nero, Shiva ha scritto anche Soldi Puliti (leggi qui).

