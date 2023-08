Don Said racchiude il suo 2023 nell’EP “tHUG”

Il 31 agosto uscirà solo in digitale per Artist First tHug, l’EP di Don Said che racchiuderà i brani pubblicati dall’artista negli ultimi mesi e un brano inedito, Why not, prodotto da Jiz.

Ma facciamo un passo indietro per conoscere meglio la storia di questo artista catanese classe 1999.

Don Said muove i primi passi nella scena rap siciliano e l’esordio, come per artisti rap, avviene dal vivo in battaglie di freestyle. Esibizioni che lo portano a farsi conoscere e aprire i live di artisti del calibro di Izi, Rkomi, Sfera Ebbasta, Tedua ed Ernia.

Arrivano quindi i primi inediti in studio e i primi singoli, brani che ottengono un buon riscontro sulle piattaforme digitalio come Telegram del 2020.

Nel 2022 arriva il secondo album in studio, Pain Party, e un tour nei club. Il 2023 è invece all’insegna d tHug, EP che racchiude i brani pubblicati quest’anno ovvero Girasoli (prod. by Jiz), Ricordi, millefiori (prod. by

Arden), Maglia 4XL feat. See Maw, Tramonto Lullaby (prod. by Jiz), LASCIAMI STARE feat. Collettivo e Reiven (prod. By See Maw) e Why not.

In questo EP Don Said raccoglie i brani che hanno segnato per lui l’inizio di una direzione artistica new pop e di una dimensione spiccatamente più indie e malinconica rispetto al passato.

Don Said parla così di questo progetto:

“Per ritrovarti hai bisogno di perderti, in un abisso o in un abbraccio. L’EP ‘tHug’ è il riassunto di tutto ciò che ho fatto quest’anno, nel quale sarà presente un inedito a cui tengo molto ‘Why not’, l’ho letteralmente tatuato sulla mia faccia, come tutte le tracce che mi hanno accompagnato quest’anno. Non chiamatelo disco, non chiamatela musica, per me ‘tHug” è un profondo respiro. Senza vertigini non mi sentirei il petto”.

Ecco invece come Don Said racconta Why Not e la nascita di questa canzone inedita:

“Quel giorno ero da un mio amico e tatuatore di fiducia, quando ho deciso di impulso di tatuarmi le parole why not su un lato della faccia. Subito dopo sono andato in studio e guidato dall’ispirazione di quel momento ho trovato con Jiz il suono che volevamo e che stavamo cercando.

Ci sono momenti in cui ci spaventiamo per nulla, a volte di noi stessi, quando in realtà dovremmo nascere e crescere con l’istinto di buttarci e vivere tutto ciò che vogliamo senza preoccupazioni e senza timore del giudizio degli altri. Vivere semplicemente il momento, perché no?”