Dario Gay Domani è primavera.

E’ uscito Domani è Primavera, il nuovo brano del cantautore Dario Gay, che per l’occasione ha coinvolto gli amici Rita Pavone, Manuela Villa, Franco Simone, Andrea Mirò, Roberta Bonanno, Aida Cooper e Giovanni Nuti.

Il progetto Domani è primavera è nato quando la Lombardia è stata designata come Zona Rossa, senza, quindi, possibilità di muoversi.

Il brano fu originariamente pubblicato nel 2010 dal cantautore insieme a Rita Pavone, ma è più che adatto al momento che stiamo vivendo in questo momento.

Domani è primavera è accompagnato da un video in cui nella parte iniziale c’è Savino Zaba, mentre sul finale appare un’artista a noi molto cara, Milva, che a suo modo saluta e lancia al pubblico un messaggio.

Nel video Dario Gay e gli artisti amici cantarlo insieme dalle proprie case per trasmettere un messaggio di fiducia nel nostro futuro.

Un desiderio in cui tutti ci possiamo identificare, proprio ora che sta per iniziare la tanto sospirata Fase 2. Una primavera nella quale tutti speriamo e nella quale dovremo attenerci alle restrizioni per poter tornare alla libertà.

Dario Gay DOMANI È PRIMAVERA – IL TESTO

Testo: Dario Gay

Musica: Lanfranco Ferrario – Massimo Grilli

Amore dammi retta, non avere paura

prima o poi ne usciremo da questa avventura.

Amore stammi vicino e dammi le tue mani

e questi giorni grigi sono già lontani.

Ci metteranno in croce, lo sappiamo da adesso

noi ci proveremo… proveremo lo stesso.

Crederemo al nostro sole così forte

e non ci fermeranno il buio né la morte.

Non sentiremo più l’amaro del veleno,

finché ritornerà l’odore del mattino

ci inventeremo un cielo che non sembri nero

dove le stelle brillano per davvero.

Perché domani è primavera!

Resteremo io e te, soltanto io e te

a guardare la sera…

Perché domani è primavera!

Lotterò io per te, per sempre con te,

non avrai più paura, non avrai più paura!…

Amore dammi retta, adesso prova a dormire

e se ti riesce sogna, sogna di volare

volare dolcemente verso l’infinito,

dove l’amore è immenso e non ha mai fallito.

Che cosa vuoi che faccia, aspetterò domani

nel mio silenzio pieno di contraddizioni

immaginando ancora un’isola pulita

mentre su strade vuote fingerò la vita.

Perché domani è primavera

anche senza di me, anche senza di te

torna quell’atmosfera.

Perché domani e primavera!

Lotterò io per te, per sempre con te,

non avrai più paura, non avrai più paura!

perché domani è primavera

perché domani è primavera

perché domani è primavera…

Perché domani è primavera!

Anche senza di te, anche senza di me

torna quell’atmosfera!

Perché domani e primavera!

Lotterò io per te, per sempre con te,

non avrai più paura

non avrai più paura!

Perché domani e primavera,

non avrai più paura

non avrai più paura

non avrai più paura

non avrai… non avrai più paura!