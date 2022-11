A 7 anni dall’ultimo disco torna Dolcenera con “Anima mundi”

Dolcenera è pronta a tornare con un nuovo singolo, Lo-Fi, che anticipa la pubblicazione di Anima mundi, il settimo disco ufficiale della discografica della cantautrice.

Un ritorno atteso visto che il precedente album, Le stelle non tremano, risale addirittura a sette anni fa, ovvero al 2015.

Nel durante Dolcenera ha comunque pubblicato diversi singoli e preso anche parte a programmi tv come The Voice of Italy e The Band.

Ma partiamo dal nuovo singolo…

LO-FI

In uscita venerdì 2 dicembre per K6DN con distribuzione Universal Music Italy, Lo-Fi viene descritta come una canzone modern synth funk il cui testo denuncia, dal punto di vista femminile, lo smarrimento culturale e la caduta del senso di civiltà e di rispetto che si sta insinuando così potente-mente nella nostra società,. che la cantautrice ha paura di esserne coinvolta inconsapevolmente.

Il testo ruota intorno al gioco di parole tra lo-fi – bassa fedeltà musicale – e lo fai, e parla della rivincita dell’asino Collodiano, metafora di un fenomeno naturale ed economico, dell’asino che dall’estinzione è diventato onnipresente.

DOLCENERA ANIMA MUNDI, IL NUOVO DISCO

Anima mundi sarà disponibile in versione digitale e in formato fisico, CD e vinili, a partire da venerdì 9 novembre.

Al suo interno troveranno spazio cinque brani inediti, tra cui il singolo Lo-Fi, e i singoli pubblicati dalla cantautrice dal 2018 al 2022 ovvero Amaremare, canzone bandiera di Greenpeace, Nuovo giorno Nuova luce, adattamento in italiano di Feelin’ Good di Nina Simone, sigla della fiction Rai1 Lea – Un nuovo giorno, Calliope (pace alla luce del sole), Wannabe in featuring con il rapper Laioung.

Dolcenera parla così di questo nuovo disco:

Dedicato al ruolo che, e ne sono profondamente convinta, deve avere la musica come l’arte: generare messaggi di positività, che partono da un contrasto ma che devono arrivare a trovare l’unica soluzione possibile: sentirsi tutti inevitabilmente collegati in un’Anima Universale che non può non essere armonica.

Foto di Chiara Mirelli