Dolcenera, prossima a festeggiare vent’anni di carriera, torna con “Calliope (Pace alla luce del sole)”

Dolcenera Calliope significato del testo del nuovo singolo fuori su tutte le piattaforme digitali per K6DN Records/Universal Music. da venerdì 29 luglio.

Calliope (Pace alla luce del sole), questo il titolo completo del singolo, è il secondo singolo del nuovo progetto discografico la cui uscita è prevista per l’autunno, probabilmente dopo un tentativo da parte della cantautrice di tornare a Sanremo a vent’anni esatti dal suo debutto, avvenuto nel 2003 con la vittoria tra le nuove proposte con il brano Siamo tutti là fuori.

Il pezzo sarà presentato alla XXV edizione del Festival Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty International, il cui intento è diffondere i principi della Dichiarazione Universale dei diritti umani attraverso l’arte e la musica.

Dolcenera Calliope significato del brano

Calliope (Pace alla luce del sole) viene presentata come una canzone afro-beat dal sapore di un’estate flower power e peace & love. Nel pezzo immagini on the road tipiche della beat generation a rappresentare la voglia di vita e di pace, nel mondo e in ogni piccolo cuore, dopo tutte le preoccupazioni di questo periodo storico.

Un testo che vuole evocare un messaggio di condivisione, pace e fratellanza. Ecco come lo racconta Dolcenera:

“Scrivere questa canzone è stata una liberazione dalla forma di impotenza che mi ha oppresso per gli attuali fatti di guerra. Con la citazione di Cantami o Diva dell’Iliade di Omero, ma anche di Cuccurucucù Paloma di Franco Battiato, svelo, implorando, Calliope, la musa della poesia epica ed il cui nome significa “dalla bella voce”, a raccontarci finalmente storie di vita e non fatti riguardanti la morte e la guerra che ci stanno devastando. La canzone è un invito a non arrendersi e a godere delle Bellezze del nostro Pianeta, che resiste a tutto il male, a riappropriarsi della normalità, del proprio tempo e del proprio spazio nel rispetto di madre Natura che sa sempre rigenerare la vita”.

Dolcenera Calliope testo e audio

In arrivo il 29 luglio