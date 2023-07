Nuovi amici, relazioni in dubbio e cambiamenti… Dolcedormire li racconta al suo gatto!

Venerdì 7 luglio Dolcedormire ha pubblicato il suo nuovo singolo, Dolce, fuori per Latarma Records/BMG Italy, un brano che nasce da un semplice dialogo dell’artista con il suo gatto.

Dolcedormire ripercorre con il suo fedele compagno quello che gli è successo nell’ultimo periodo: nuovi amici, relazioni in dubbio, il sapersi ascoltare, andando a capire quanto una relazione con se stessi sia importante. Un racconto molto intimo e sincero che viaggia su un sound elettronico, a cassa dritta, un po’ sperimentale.

Dolcedormire lo racconta così:

“Parlo veramente spesso con il mio gatto, di quello che mi succede, delle amicizie che ho, delle rotture con determinate persone, di come mi sto comportando nella mia vita. Un gatto che fa quasi da psicologo. A cosa serve farsi paranoie inutili quando in realtà serve davvero poco per stare in pace con noi stessi?”

Questo nuovo singolo arriva dopo il primo brano pubblicato per Latarma Records, cuore sacro.

Il racconto di Dolce è ora anche un video che prende vita con la Dolce Live Session che potete vedere qui a seguire.

“Per me i live sono dei veri e propri rituali – commenta dolcedormire – Il vestiario, le luci, il palco, deve essere tutto organizzato per dare allo spettatore una vera e propria esperienza audio visiva. È un momento intimo che voglio condividere”.

Regia e montaggio sono a cura di Davide Papadia, alla chitarra troviamo Santabarbara e Foi ai synth.

Conosciamo meglio Dolcedormire

Nome d’arte di Simone Trotta, classe 1998, di Bollate, periferia Ovest di Milano.

Le sue canzoni si ispirano alle favole che il nonno inventava per farlo addormentare quand’era bambino, motivo per cui nei suoi testi ritroviamo un immaginario fiabesco, utilizzato da Dolce come cifra stilistica e identificativa per descrivere stati d’animo ed esperienze di vita.

Il processo creativo è vario, a volte scrive da solo partendo da uno strumento o da un type beat, altre volte si lascia ispirare da mood creati in studio assieme ai suoi due produttori. I tatuaggi sono l’altra grande passione di Simone, attività che ha intrapreso da un paio d’anni e in si è diplomato presso una scuola specialistica.