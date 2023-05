Dolcedormire canta il disagio adolescenziale nel nuovo brano “Cuore sacro”

Dolcedormire (all’anagrafe, Simone Trotta) lancia il singolo Cuore sacro, inaugurando il suo nuovo capitolo artistico. Il brano segna anche l’inizio della collaborazione con Latarma Records/BMG Italy.

Il brano, negli store digitali dal 5 maggio 2023, affronta il tema del disagio adolescenziale. Dolcedormire descrive il periodo turbolento che è il passaggio tra l’infanzia e l’età adulta. Racconta quel momento della vita, attraverso un viaggio nell’immaginazione e nella creatività.

In Cuore sacro, l’artista usa lyrics fiabesche e un sound coinvolgente, che spazia dall’urban alla drum’n’bass. Il ritornello è da urlare a squarciagola, in un vortice di emozioni.

Il mondo di Dolcedormire è fatto di sogno e realtà, così come di luci e ombre. Questo mondo si ritrova nelle canzoni, che raccontano fiabe in musica e al tempo stesso sono espressione dell’animo di un ragazzo di 24 anni. Prendono così forma brani dove la fantasia si mescola alle ansie generazionali.

Conosciamo meglio dolcedormire

Dolcedormire è il nome d’arte di Simone Trotta, classe 1998 di Bollate, periferia ovest di Milano.

Le sue canzoni si ispirano alle favole che il nonno inventava per farlo addormentare quand’era bambino. Per questo motivo, nei suoi testi si ritrova un immaginario fiabesco, che l’artista utilizza come propria cifra stilistica e identificativa. Il processo creativo di Dolcedormire è vario: a volte scrive da solo partendo da uno strumento o da un type beat; altre volte si lascia ispirare da mood creati in studio assieme ai suoi produttori.

I tatuaggi sono l’altra grande passione di Simone, attività che ha intrapreso da un paio d’anni e che sta perfezionando seguendo corsi presso una scuola specialistica.

Foto di Francesco Cerbini