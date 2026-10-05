Il Santo, il nuovo album di DJ Fede e Giso, è disponibile in digitale da venerdì 2 ottobre 2026. Sabato 3 ottobre alle 16:30 era in programma la presentazione con un instore al WAG Milano.

L’identità sonora e le collaborazioni del disco

Le undici tracce, prodotte da DJ Fede, uniscono l’attitudine hip hop e momenti di introspezione, tra amicizia, paure, memoria e appartenenza. La produzione passa da beat aggressivi e minimali a sonorità più eleganti, notturne e atmosferiche, con mix e mastering di DJ Fede e Alessio Sogno.

Nel disco ci sono Emis Killa, Jack The Smoker, i DDP, DJ Kamo, Lula e Clark P., artisti legati a momenti, linguaggi e generazioni diverse della scena.

La title track Il Santo, con Emis Killa, apre il progetto mescolando sacralità, provocazione e attitudine. In Ritorno al futuro tornano insieme i DDP, il gruppo con cui Giso ha condiviso vent’anni di vita e palchi, mentre gli scratch di DJ Kamo attraversano alcuni dei momenti più legati alla cultura hip hop.

In No Urban Patrol, Jack The Smoker affianca Giso su un tema preciso: la parola “urban” e le contraddizioni che circondano oggi il genere. Lula è in Campari col bianco e Clark P. in Modalità Cruisin’.

Le tracce introspettive di Giso

Il singolo Puzzle di Giso è un ringraziamento ai fratelli di una vita e mette al centro il valore dell’amicizia e della lealtà. Madonna della Guardia è un brano interamente dedicato alla sua città, raccontata attraverso bellezza, drammi e contraddizioni.

Cento tipi di paure affronta senza filtri timori profondi e quotidiani, mentre Gianluca porta il rapper a raccontarsi a cuore aperto in un viaggio tra passato, presente e futuro.

A chiudere l’album è Sono pronto pt. 2, uno dei brani più intimi del progetto e, nelle parole dello stesso Giso, tra le strofe più profonde scritte in oltre trent’anni di rap.

La tracklist di Il Santo

# Titolo 1 Il Santo feat. Emis Killa 2 Puzzle 3 Madonna della Guardia 4 Cento tipi di paure 5 Ritorno al futuro feat. DDP e DJ Kamo 6 Gianluca 7 La verità uccide feat. DJ Kamo 8 Campari col bianco feat. Lula 9 No Urban Patrol feat. Jack The Smoker 10 Modalità Cruisin’ feat. Clark P. 11 Sono pronto pt. 2

DJ Fede: tra hip hop, vinili e club internazionali

DJ Fede, all’anagrafe Federico Grazziottin, è un disc jockey, beatmaker e produttore discografico torinese, classe 1974. La sua carriera artistica parte nel 1989 e nel 1994 si avvicina al mondo dell’hip hop. Con le sue serate Vibe Session inizia tenendo concerti e DJ set al fianco di diversi esponenti della scena italiana.

Nel corso degli anni collabora con numerosi protagonisti della musica urban, tra cui Tormento, Esa, Mondo Marcio, Primo Brown, Guè Pequeno e Fred De Palma, di cui è stato DJ ufficiale. Tra i suoi album in studio ci sono Product of the ’90s (2019), Still from the ’90s (2021) e Suono Sporco (2022).

Accanto alla scena hip hop, DJ Fede sviluppa un percorso legato al collezionismo di vinili nei generi rare grooves, funk, soul e jazz, passione nata nel 1991 con l’affermazione dell’acid-jazz londinese.

Da questi nascono produzioni caratterizzate da campionamenti e compilation distribuite in tutto il mondo, tra cui Deep Funk Theory, Incredible Sound Of Deep Funk, DJ Fede Presents Cosmic Jazz e Il suono del sottosuolo.

Come performer si esibisce alle consolle di diversi club a Milano, Roma, Genova, Monaco, Londra e New York. Dal 2015 propone i suoi set anche nei locali di Ibiza come Sankeys, Privilege, Hï e Swag e ha suonato con artisti internazionali come Eddie Piller, Jazzman, Keb Darge, Andy Smith, Snowboy e Patrick Forge.