Il conflitto che c’è in ognuno di noi raccontato in “Parole di vetro” di Ditta Marinelli

È fuori in radio e digitale Parole di vetro, singolo d’esordio di Ditta Marinelli, duo romano formato da Alessandro Marino (compositore, vocalist e front man, classe 1998) e Fabrizio Belli (chitarrista e autore, classe 1997), figli del rock inglese e del cantautorato, che si distinguono per il loro stile autentico e personale, con testi mai scontati e un sound in continua sperimentazione ed evoluzione.

Il brano è arrangiato e prodotto da Matteo Costanzo (produttore tra gli altri di Ultimo e Leo Gassman). Lo hanno scritto e composto Alessandro Marino e Fabrizio Belli. La produzione è di Bollettino Edizioni Musicali con distribuzione Artist First.

DITTA MARINELLI PAROLE DI VETRO

Parole di Vetro è un viaggio introspettivo alla ricerca del proprio “Io”, diviso tra la voglia di rivalsa e l’ansia per il futuro. Ecco come lo racconta il duo:

“Parole di Vetro è una lettera a se stessi, nata da un periodo difficile per noi in cui la voglia di rivalsa e l’ansia per il futuro ci annebbiavano la vista. Il singolo racconta il conflitto che c’è in ognuno di noi tra il lato sobrio e composto e quello ebro e confusionario, ma libero. Nella canzone riflettiamo anche sui giorni nostri, in cui la maggior parte delle persone si barcamena tra il desiderio di stabilità e la paura di sacrificare la propria personalità o la propria libertà in vista di un futuro migliore“.

Del singolo è online anche il video, diretto da Federica Lecce con la direzione di produzione di Rodolfo Mannara

Nel videoclip, con scene di vita quotidiana e momenti catartici tra le vie di Bologna, viene rappresentata la relazione tossica e instabile di due giovani ragazzi, due personalità opposte che simboleggiano i lati del carattere dell’uomo più conflittuali.

Lei (Irene Dall’Olio), spirito libero e privo di inibizioni ammalia e incanta il suo partner (Alessandro Marino) più moderato e riflessivo. Il video si chiude con un finale aperto sulla scelta del protagonista che deve decidere se continuare o meno a coltivare questa storia d’amore.