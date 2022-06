La fine dell’amore e l’inizio dell’estate si scontrano tra suoni disco funk nel nuovo singolo inedito di Ditonellapiaga

Ditonellapiaga Disco (I Love it) testo e significato del nuovo singolo inedito della cantautrice che il grande pubblico ha conosciuto grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 al fianco di Rettore.

Il nuovo singolo, accompagnato dall’hashtag #chevogliadi, sarà lanciato venerdì 24 giugno per Dischi Belli / BMG Italy.

Il brano arriva a poco più di quattro mesi dall’uscita dell’album d’esordio Camouflage e nel pieno di un tour che la sta portando su e giù per la Penisola.

Ditonella piaga disco(I love it) significato

Scritto da Margherita Carducci, vero nome di Ditonellapiaga, insieme all’inseparabile duo bbprod e a Simone Privitera, il nuovo brano canta “la fine di un amore e l’inizio dell’estate che si scontrano, si mischiano e si raccontano lungo le linee tratteggiate di una litoranea. E tra i sedili posteriori di una vecchia panda e le note di un disco dei tardi anni ‘70, le mani si perdono fra le ‘onde’ del vento, quel vento di novità che spettina i capelli e scompiglia i ricordi più malinconici tenuti ben nascosti in fondo al cuore.”

Disco (I Love It) è un brano dai chiari riferimenti disco funk che si fondono però con le eleganti sonorità del contemporary r&b americano. Un pezzo tutto costruito sul refrain e su quella voglia matta di mettere un disco, che sia per placare la nostalgia o per ballare fino a salutare il sole che nasce.

Ditonellapiaga disco (I love it) testo

(di Margherita Carducci, Alessandro Casagni, Benjamin Ventura)

(I love it! Disco! Disco!)

Mettimi un disco disco che voglia di disco disco

Mettimi un disco disco (I love it disco! Disco!)

Mettimi un disco disco che voglia di disco disco

Mettimi un disco disco (I love it disco! Disco!)

E mi hai lasciata a pezzi in un saluto

E ci voleva l’estate per dire

Che volevi staccare, partire

Un classico un finale già vissuto

E mi hai lasciata tra un bacio e un fucile

Uno sparo nel petto, gentile

Ma non m’importa più che fai

Se tra i sorrisi piangerai

Cercherò il tuo cuore dentro un vecchio disco

E ora più che mai fossi qui ti direi

(I love it disco! Disco!)

Mettimi un disco disco che voglia di disco disco

Mettimi un disco disco (I love it disco! Disco!)

Mettimi un disco disco che voglia di disco disco

Mettimi un disco disco (I love it disco! Disco!)

La la la la la

La la la la la

La la la la la

La la la la la

Un pezzo del settanta e supero gli ottanta

E come nei novanta su una panda bianca

Ed un filo di vento e di vino

Che se bevo un ultimo giro

Poi ti chiamo e attendo sempre perché mai dire mai

Ma non m’importa più che fai

Se ad ogni sosta piangerai

Cercherò il mio cuore dentro un vecchio disco

E anche se non so dove e come

Ti giuro che ora più che mai ti direi

Che ormai

Se richiamerai

Sarà troppo alto il volume

Mettimi un disco disco che voglia di disco disco

Mettimi un disco disco (I love it disco! Disco!)

Mettimi un disco disco che voglia di disco disco

Mettimi un disco disco (I love it disco! Disco!)

La la la la la

La la la la la

La la la la la

La la la la la