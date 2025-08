Rap campano in fiamme: Le One ed El Chapo Junior ai ferri corti. E in tutto questo Peppe Soks

Nella scena urban campana l’estate 2025 si scalda. Il rapper Le One, all’indomani del successo del singolo Yamal, rompe il silenzio e denuncia pubblicamente una spaccatura con quello che definiva il suo “team di sempre”. La miccia del dissing è accesa, e coinvolge un altro giovane nome in rapida ascesa: El Chapo Junior.

Dissing tra Le One ed El Chapo Junior: tutta colpa di Yamal ?

«Dovrei essere felice, ma invece no». Inizia così lo sfogo condiviso da Le One sui social, dove racconta le tensioni nate attorno al brano Yamal, pubblicato lo scorso 15 luglio e già a oltre 5 milioni di visualizzazioni su YouTube e 2 milioni di stream su Spotify: «Sono settimane che vengo attaccato ingiustamente da persone che ritenevo amiche – scrive – sono stato tradito da chi diceva di essere la mia famiglia».

Nel post, il rapper classe 2003 chiarisce che Yamal era stato scritto e chiuso il 14 dicembre 2024. In seguito, il 29 gennaio 2025, venne provata una versione alternativa con El Chapo Junior, ma il pezzo non convinse e fu accantonato. «Nei giorni successivi – prosegue Le One – chiudemmo un altro brano da zero insieme. Non merito questo odio, io amo fare musica».

Parole che non hanno lasciato indifferente El Chapo Junior, al secolo Dario Salvati, classe 2006. La sua risposta è arrivata, secca e minacciosa, tramite Instagram: «Prima di fare il cantante impara a fare l’uomo. Sei un traditore infame. Avrai ciò che ti meriti».

Chi è Le One

Le One è un rapper originario della Campania, salito alla ribalta nel 2024 con brani come Nun è over e Parente. Pochi mesi fa ha pubblicato l’EP Nessuno, e lo scorso 15 luglio è tornato con Yamal, brano ispirato al talento del calciatore Lamine Yamal, simbolo di rivalsa e successo precoce.

Il videoclip ufficiale, diretto da RSProduction, ritrae Le One tra scorci della Costiera Amalfitana, ville, Ferrari e atmosfere di lusso. Al suo fianco c’è la creator Melany Musillo, che contribuisce con fascino e intensità a un’estetica da ascesa sociale, tra sogni, ostentazione e rivincita.

Chi è El Chapo Junior

El Chapo Junior, nome d’arte di Dario Salvati, è uno dei rapper più giovani ad aver ottenuto una certificazione FIMI. Il 12 agosto 2024 il brano Plaza Freestyle è stato certificato disco d’oro. Classe 2006 e originario della Campania, è attivo da diversi anni e ha collaborato con artisti come Ntò e Niko Pandetta.

A cavallo tra 2023 e 2024 ha preso parte all’album En Attendant Corleone della star francese Lacrim con il brano VESPA, seguito dai singoli Gangsta Freestyle e O’Sistem. Oggi conta oltre 550.000 ascoltatori mensili su Spotify e pubblica per 40Saints Records & XL Music, distribuito da ADA Music Italy.

Una rottura che divide la scena urban campana… entra in scena anche peppe soks

Il dissing tra Le One ed El Chapo Junior, che fino a poco tempo fa sembravano condividere progetti e visione, è ormai pubblico. Resta da capire se lo scontro continuerà anche in musica o se si limiterà ai social. Di certo, tra Napoli e Salerno, questa volta non è “tutt’ok”.

Nel frattempo anche Peppe Soks, altro rapper campano ha lasciato un messaggio contro il suo precedentemente management che, a quanto si apprende dal messaggio sarebbe il padre di Le One. Eccolo a seguire: