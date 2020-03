Dirotta su Cuba: dopo 25 anni torna “Dove sei” in una nuova versione

Dirotta su Cuba Thinking of you (Dove sei). Uno dei primi singoli dei Dirotta su Cuba torna in radio con una nuova veste. Il brano è Dove sei, pubblicato 25 anni fa dalla band simbolo del funky italiano. Il remake si intitola Thinking of you (Dove sei); e vede la collaborazione del rapper americano Sonny King.

Il nuovo singolo dei Dirotta su Cuba è in rotazione radiofonica e nelle piattaforme digitali dal 28 febbraio 2020. In questa versione inedita, lo storico brano della band si arricchisce di contaminazioni contemporanee e nuove sonorità.

Questo aspetto viene sottolineato da Simona Bencini, voce e front-woman dei Dirotta, nel presentare il brano: “I Dirotta hanno sempre amato le contaminazioni e le collaborazioni e la nostra musica si presta particolarmente. Il feat. con Sonny nasce grazie alla comune collaborazione con Music4Love ed è stato subito “amore al primo ascolto”“.

Per la cantante, Sonny King “ha un modo di rappare che mi piace molto, c’è tanta melodia nel suo fraseggio ritmico e lo trovo molto sofisticato ed adatto al nostro stile. Insieme a lui, siamo riusciti a far tornare contemporaneo un brano di 25 anni fa“.

Dirotta su Cuba Thinking of you (Dove sei).

Sonny King: sono parte della famiglia…

L’entusiasmo di Simona Bencini è lo stesso che anche Sonny King manifesta nel parlare della collaborazione con i Dirotta su Cuba. Il rapper afferma infatti: “È stato assolutamente fantastico lavorare ed esibirsi insieme ai Dirotta Su Cuba, mi trattano sempre come fossi parte della famiglia! Produrre in studio con Stefano De Donato (NdR, bassista, autore, arrangiatore e fondatore dei Dirotta Su Cuba) è stata un’esperienza estremamente divertente e ho imparato molto da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme“. Ed ancora aggiunge: “Simona è un’incredibile cantante e performer che illumina il palco con la sua energia e carisma. Sono davvero grato per l’opportunità di collaborare con loro e non vedo l’ora che il mondo ascolti ciò a cui abbiamo lavorato!“.

Con Thinking of you (Dove sei) prosegue il percorso artistico dei Dirotta su Cuba ispirato alle tendenze e sonorità d’oltreoceano. Il 18 gennaio 2019 il gruppo ha pubblicato il primo brano in inglese, Good Things, dal sound pop-funk con incursioni gospel. Il 6 settembre 2019 ha fatto seguito l’uscita di Nothing Is Impossible, con cui la band ha continuato la produzione in lingua inglese fondendo le sonorità funky che da sempre la contraddistinguono alle tendenze black delle produzioni americane. Caratteristiche queste che si ritrovano adesso anche nel nuovo singolo.

Dirotta su Cuba Thinking of you (Dove sei) feat. Sonny King