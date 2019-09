Dirotta su Cuba Nothing is impossible. Venerdì 6 settembre tornano in radio con un nuovo brano inglese i Dirotta su Cuba, la band simbolo del funky italiano. La nuova canzone nasce prendendo ispirazione da una celebre frase di Muhammed Alì.

Il testo del nuovo brano affronta tematiche sociali, politiche ed ecologiche. Questa la frase a cui la band si è ispirate per questo nuovo brano:

“Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they’ve been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing.”

Muhammed Alì

Il brano arriva a distanza di quasi nove mesi dal precedente singolo, quello che ha visto per la prima volta la band incidere in inglese, Good Things.

Dirotta su Cuba Nothing is impossible

Eccome come i Dirotta su Cuba presentano questo nuovo tassello della loro discografia:

“In questo brano abbiamo guardato con interesse al produttore Pharrell: abbiamo preso spunto dal suo modo di scrivere e arrangiare, l’abbiamo unito al nostro background e siamo riusciti a dare vita a un brano con un groove e un ritornello ipnotico, che scuotono corpi e coscienze.

Ovviamente senza dimenticare la lezione di James Brown, che è l’unico e irraggiungibile ‘godfather of soul’.

NOTHING IS IMPOSSIBLE affronta con ‘impegnata leggerezza’ varie tematiche sociali, politiche ed ecologiche: l’ispirazione per il brano ci è venuta parafrasando il famoso aforisma di Muhammed Alì che si conclude con ‘Impossible is nothing’.

In contemporanea con il singolo la band lancerà anche il videoclip che, girato in in stop motion, e che vede come indiscusso protagonista un eroe dei cartoni animati degli anni ’80, il robot eroe Gundam che, imbracciando la sua spada elimina l’inquinamento dal Pianeta Terra.

Un’immagine che vuole rappresentare l’azione a discapito della passività e dell’inazione.

DIROTTA SU CUBA LE PROSSIME TAPPE

I Dirotta Su Cuba sono stati impegnati in lungo tour tutto sold out nei club più importanti d’Italia, uno show culminato con quattro spettacoli da tutto esaurito al Blue Note di Milano, un importante concerto con gli Incognito sul palco dell’Experience di Milano.

Diverse anche le collaborazioni di rilievo tra cui quelle con Fabrizio Bosso, Antonio Faraò, Dennis Chambers e Gary Grainger.

Il tour 2019 proseguirà nei mesi a venire offrendo uno scorcio di quella che sarà la futura tracklist del nuovo disco di inediti della band in uscita entro fine anno.

La nuova line up dei Dirotta su Cuba è così composta: Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso), Francesco Cherubini (batteria), Andrea De Donato (tastiere), Daniele Vettori (chitarra), Marco Caponi (sax).