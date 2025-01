Dirotta su Cuba e Mario Venuti insieme nel singolo esotico “In the souk”

Sono passati trent’anni dall’uscita di Gelosia. In occasione di quest’anniversario, i Dirotta su Cuba hanno realizzato un brano con la collaborazione del cantautore Mario Venuti. In the souk – questo è il titolo del singolo – è disponibile negli store digitali per Sherazade Sound.

I Dirotta su Cuba sono guidati dalla storica frontwoman Simona Bencini, unica componente rimasta della line-up originale. Con questo nuovo pezzo, fondono la loro consueta formula dell’acid jazz italiano con il più moderno cantautorato siciliano. Il brano, dal titolo esotico, è infatti scritto e arrangiato dal cantautore polistrumentista siciliano David Florio. Nel realizzare il pezzo, quest’ultimo – per sua natura e formazione – ha unito l’amore per la black music con la scuola cantautorale cui appartiene.

In the souk, presentato da simona Bencini e mario venuti

Simona Bencini ha presentato così il brano: ““In the Souk” è una sfida e sono felice di affrontarla insieme ad un artista come Mario Venuti, cantautore che stimo molto che con determinazione e coerenza porta avanti da sempre il suo progetto artistico senza rinunciare alla sua personalità“.

In the souk vede la collaborazione di Mario Venuti, il quale ha espresso la propria gioia al riguardo. Il cantautore ha ricordato: “Negli anni ‘90 il percorso dei Dirotta su Cuba correva parallelamente al mio, poi nel 2009 conobbi Simona con cui abbiamo condiviso una magnifica esperienza nel musical Jesus Christ Superstar. 80 repliche in giro per l’Italia interpretando lei Maddalena io Pilato. É stata l’occasione per la nascita di una bella amicizia che finalmente sboccia oggi in questo brano spumeggiante, ottima occasione per un rilancio della band simbolo dell’acid jazz nazionale“.

Il testo e la musica di In the souk sono di David Florio, che ha curato anche gli arrangiamenti.

In the souk, il videoclip

Il brano dei Dirotta su Cuba è accompagnato da un videoclip ufficiale, realizzato per la regia di Lino Costa.