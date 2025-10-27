27 Ottobre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
27 Ottobre 2025

Diora Madama esplora la coesistenza degli opposti nel disco “La morte”

Il disco, contenente anche i feat. con Troyamaki e Leslie, viene presentato live al Santeria Toscana di Milano il 30 ottobre 2025

News di Fabio Gattone
Diora Madama (all’anagrafe, Angela Radoccia) pubblica il suo primo album ufficiale, dal titolo La morte. Il disco, pubblicato da INRI Records/Metatron, è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 31 ottobre 2025.

Dopo aver realizzato la trilogia audiovisiva Malocchio, Cabrón e Paradiso, la cantautrice abruzzese ha pubblicato i singoli Che mi fotte e Bossa x averti. Adesso, rilascia l’album La morte interamente autoprodotto.

Il disco, composto da 14 tracce, affronta il tema del conflitto ed esplora la coesistenza degli opposti: vita e morte, sensualità e spiritualità, luce e oscurità, tradizione e urbanità. In questo contesto, la fine diventa inizio; e la vulnerabilità si intreccia alla forza.

La morte è anche celebrazione del Sud Italia, con la sua autenticità e le sue contraddizioni. L’immaginario visivo e lirico di Diora Madama affonda le radici nel Sud. La cantautrice individua l’Abruzzo, sua terra d’origine, come simbolo universale di contraddizione, identità e rinascita.

Sotto l’aspetto musicale, La morte unisce il folclore abruzzese a ritmi e sonorità globali. Bossa nova, baile funk, taranta e influenze afro-latine convivono con un approccio urbano e jazzistico. L’album è caratterizzato da un’atmosfera sensuale e sospesa. Ogni brano esprime la tensione tra decostruzione e appartenenza, tra intimità e ribellione.

La cantautrice ha voluto portare la propria terra in questo primo album. Al suo interno, sono presenti due featuring, entrambi abruzzesi: Troyamaki, figura di punta dell’hyperpop italiano; e Leslie, voce rap intensa e viscerale.

Tutte le produzioni portano la firma della cantautrice. In alcune tracce, Diora Madama ha deciso di collaborare con Andro, Dade, MadD3e, Brail, False e Rossella Essence.

Tracklist dell’album di Diora Madama

Qui di seguito la tracklist:
1. SCINE CASCINE MA CASCINE N’DUTT NO
2. TROPPO POP!!! Feat. Troyamaki
3. Cabrón (Prod. Diora Madama, Dade)
4. Malocchio (Prod. Diora Madama, False)
5. nu serpent’ (nonno skit)
6. Paradiso (Prod. Diora Madama, Dade)
7. Costa Est (Prod. Diora Madama, MadD3e)
8. Che Mi Fotte Feat. Leslie (Prod. Diora Madama, Rossella Essence)
9. fidati di una puttana (skit)
10. bossa x averti (prod. Diora Madama, Brail)
11. CLAVE DI RUMBA
12. santa Rabbia
13. SPLEEN :): (skit)
14. l’amorte (outro) (prod. Diora Madama, Andro)

L’album viene presentato live al Santeria Toscana di Milano il 30 ottobre 2025 durante il format Fuori Ovunque.

