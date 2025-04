Diodato in “Non ci credo più” canta il risveglio collettivo: tra fragilità, empatia e palco

Diodato Non ci credo più significato del testo del nuovo brano del cantautore fuori da venerdì 25 aprile per Carosello Records.

Questa canzone inedita arriva a pochi mesi dall’inizio del suo tour teatrale tutto sold out anticipando la nuova avventura live estiva, con quindici date nei principali festival italiani.

Tra i riconoscimenti più recenti per Diodato si contano due David di Donatello, due Nastro d’Argento e la Targa Tenco come miglior canzone originale. Premi ottenuti con brani intensi e impegnati come Che vita meravigliosa e La mia terra, colonne sonore rispettivamente per i film di Ferzan Ozpetek e Michele Riondino. Nel 2025 ha ricevuto anche il Premio SIAE all’interno della CIAO – Rassegna Lucio Dalla.

DIODATO – Non ci credo più – Significato del brano

Non ci credo più è una canzone-dichiarazione, un inno alla resistenza emotiva e collettiva, nato dall’urgenza di reagire a una narrazione del reale che divide, spaventa e paralizza. Diodato affronta il rischio dell’indifferenza e ribadisce il ruolo fondamentale dell’arte e della musica come strumenti per creare comunità e coscienza. Il brano si apre in modo scarno e intimo, per poi esplodere in una produzione potente che trasporta l’ascoltatore verso un senso di appartenenza e consapevolezza.

Il singolo si inserisce nel progetto più ampio avviato con Un Atto di Rivoluzione, che ha portato l’artista a contatto con associazioni e realtà attive sul territorio nazionale: Blitz a Palermo, il Centro Mammut a Scampia, la Casa delle Agriculture in Salento. Realtà che trasformano ogni giorno, con piccoli gesti, il mondo che ci circonda.

Il tour estivo 2025 di Diodato

Il brano sarà presentato anche dal vivo nel nuovo tour estivo di Diodato, prodotto da Magellano Concerti, che partirà il 24 maggio da Milano e toccherà tutta Italia, dai grandi teatri all’aperto alle suggestive location storiche. Un viaggio musicale che continuerà il dialogo con il pubblico in quella dimensione live che per Diodato è sempre stata centrale e vitale.

DATE TOUR ESTIVO DIODATO 2025

24 MAGGIO – MILANO – MI AMI FESTIVAL

27 GIUGNO – TRENTO – TRENTO LIVE FEST

28 GIUGNO – SUSA (TO) – ANFITEATRO ROMANO – BORGATE DAL VIVO

12 LUGLIO – GENOVA – ARENA DEL MARE

18 LUGLIO – FIRENZE – PARCO MEDICEO DI PRATOLINO – MUSART FESTIVAL

20 LUGLIO – CASERTA – BELVEDERE DI SAN LEUCIO – UN’ESTATE DA BELVEDERE

25 LUGLIO – CERVIA (RA) – PIAZZA GARIBALDI

02 AGOSTO – OSTUNI (BR) – FORO BOARIO – LOCUS FESTIVAL

03 AGOSTO – BARLETTA (BT) – FOSSATO DEL CASTELLO – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

09 AGOSTO – PALERMO – TEATRO DI VERDURA – DREAM POP FEST

14 AGOSTO – MACERATA – SFERISTERIO

30 AGOSTO – MANTOVA – PALAZZO TE – MANTOVA SUMMER FESTIVAL

04 SETTEMBRE – VICENZA – PIAZZA DEI SIGNORI – VICENZA IN FESTIVAL

05 SETTEMBRE – BRESCIA – PIAZZA DELLA LOGGIA

11 SETTEMBRE – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, CAVEA – ROMA SUMMER FEST

Con Non ci credo più, Diodato prosegue la sua missione artistica: trasformare l’emozione in presa di coscienza, e il palco in uno spazio di resistenza culturale.

DIODATO NON CI CREDO PIù – testo

In arrivo