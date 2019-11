Diodato Che vita meravigliosa testo e audio del nuovo singolo in uscita oggi e inserito nella colonna de La Dea Fortuna, il nuovo film di Ferzan Ozpetek.

Continua il percorso del cantautore con Carosello Records, un percorso fatto di singoli che porteranno alla pubblicazione di un nuovo album la cui data di uscita non è ancora stata svelata.

Che vita meravigliosa è un romantico tributo che Diodato fa alla vita, in tutte le sue sfaccettature e declinazioni.

Il brano si apre con un potente intro evocativo, una sorta di presagio che prende vita grazie al suono dei cori e dei fiati.

Che vita meravigliosa è il canto di un essere umano disperso nel mare della vita, tra le sue onde, tra canti di sirene, alla ricerca di porti sicuri, pezzi di terra su cui fermarsi anche solo per un attimo, prima di abbandonarsi al folle desiderio di riprendere il proprio viaggio.

Ecco come racconta il brano il cantautore:

“Sono un affamato di vita, da sempre. E questa fame si è intensificata col tempo. Crescendo, è cresciuta anche lei. I suoi odori, le sue immagini, le sue interminabili montagne russe, il vuoto nello stomaco, le sofferenze, la gioia, le incredibili coincidenze, l’amore, il dolore, questo mare incommensurabile di sensazioni è ciò che mi nutre, ciò che mi fa sentire vivo. Ed è questo che ho provato a raccontare, a racchiudere in questa canzone, nel disperato tentativo di fermare ciò che non si ferma mai. Volevo puzzasse di vissuto. Volevo ci fosse dentro la mia fame di lei.”

Scritta da Diodato, Che vita meravigliosa è prodotta con la collaborazione di Tommaso Colliva, produttore discografico di fama internazionale, nonché vincitore di un Grammy Awards nel 2015.

Il brano, come dicevamo, sarà inserito nella colonna sonora del nuovo film di Ferzan Ozpetek in uscita a dicembre, La Dea fortuna. Ecco le parole che il cantautore ha postato sui social…

“Che vita meravigliosa rappresenta un passo deciso verso ciò che arriverà. Come forse avrete già letto, fa parte della colonna sonora de La Dea fortuna, il nuovo film di Ferzan Ozpetek. Dentro c’è tutta la mia fame di vita, la stessa che ho sempre percepito nei suoi film. Tra poco sarà libera di andarsene in giro per il mondo, di incontrarvi, di essere vostra. Spero trovi lo stesso che l’ha portata fin qui.“

Diodato che vita meravigliosa testo e audio

Sai questa vita mi confonde

coi suoi baci e le sue onde

sbatte forte su di me

vita che ogni giorno mi divori

e se dolce mi abbandoni

nelle stanze di un hotel

tra le cose non fatte per poi non doversi pentire

le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà

mentre pensi che questo non vivere

sia già morire

chiudi gli occhi lasciando un sospiro, la notte che va

Ah che vita meravigliosa

questa vita dolorosa, seducente, miracolosa

vita che mi spingi in mezzo al mare

e mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te

Si avrei potuto andare altrove

non dar fuoco a ogni emozione

affezionarmi ad un cliché

ma sei la vita che ora ho scelto

e di questo non mi pento

neanche quando si alza il vento

e mi perdo nel vortice di ogni tua forte passione

tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me

mi fai bere i tuoi baci affinché io possa arrivare

dentro l’ultima notte d’estate ubriaco ad urlare

Ah che vita meravigliosa

questa vita dolorosa, seducente, miracolosa

vita che mi spingi in mezzo al mare

mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te

Ah che vita meravigliosa

questa vita dolorosa, seducente, miracolosa

vita che mi spingi in mezzo al mare

mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te

E non vorrei mai lasciarti finire

no non vorrei mai lasciarti finire

Ah che vita meravigliosa

Ah che vita meravigliosa

Ah che vita meravigliosa

Ah che vita meravigliosa