Diodato vince il David di Donatello per “Che vita meravigliosa”

Diodato Che vita meravigliosa si aggiudica il David di Donatello nella categoria miglior canzone originale.

Per il cantautore una nuova e grande soddisfazione. Dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2020 con Fai rumore ora è la volta di un altro importante riconoscimento.

Il precedente singolo dell’artista, Che vita meravigliosa, inserito come brano trainante, insieme a Luna diamante di Mina e Ivano Fossati, nel film La Dea fortuna di Ferzan Ozpetek si è aggiudicato il David di Donatello 2020 come miglio canzone originale.

Per quel che riguarda la musica premio Migliore musicista a Il Flauto Magico di Piazza Vittorio suonato dall’’Orchestra di Piazza Vittorio.

Insomma una bella soddisfazione per il cantautore che nei prossimi giorni prenderà parte all’evento legato all’Eurovision Song Festival, Europe Shine a Light, in onda il 16 maggio.

A seguire tutti i premi assegnati nella manifestazione.

DIODATO CHE VITA MERAVIGLIOSA TESTO E AUDIO

Sai questa vita mi confonde

coi suoi baci e le sue onde

sbatte forte su di me

vita che ogni giorno mi divori

e se dolce mi abbandoni

nelle stanze di un hotel

tra le cose non fatte per poi non doversi pentire

le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà

mentre pensi che questo non vivere

sia già morire

chiudi gli occhi lasciando un sospiro, la notte che va

Ah che vita meravigliosa

questa vita dolorosa, seducente, miracolosa

vita che mi spingi in mezzo al mare

e mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te

Si avrei potuto andare altrove

non dar fuoco a ogni emozione

affezionarmi ad un cliché

ma sei la vita che ora ho scelto

e di questo non mi pento

neanche quando si alza il vento

e mi perdo nel vortice di ogni tua forte passione

tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me

mi fai bere i tuoi baci affinché io possa arrivare

dentro l’ultima notte d’estate ubriaco ad urlare

Ah che vita meravigliosa

questa vita dolorosa, seducente, miracolosa

vita che mi spingi in mezzo al mare

mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te

Ah che vita meravigliosa

questa vita dolorosa, seducente, miracolosa

vita che mi spingi in mezzo al mare

mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te

E non vorrei mai lasciarti finire

no non vorrei mai lasciarti finire

Ah che vita meravigliosa

Ah che vita meravigliosa

Ah che vita meravigliosa

Ah che vita meravigliosa