1MNEXT 2025: DINìCHE è una dei vincitori e sarà al Concerto del Primo Maggio Roma con “Fuochi ammare”

DINìCHE Fuochi Ammare testo e significato.

DINìCHE è una dei tre vincitori del 1MNEXT, il contest legato al Concerto del Primo Maggio di Roma, e il 1° maggio salirà sul palco di Piazza San Giovanni portando sul main stage il brano Fuochi Ammare.

1MNEXT è il contest dedicato alla ricerca di nuovi artisti, organizzato da iCompany, che ogni anno dà la possibilità a tre giovani di esibirsi in uno dei festival musicali più importanti d’Italia.

Durante la prima fase, completamente gratuita, si sono candidati centinaia di artisti. Tra questi, 150 sono stati selezionati dalla direzione artistica per accedere alla seconda fase. A decretare i vincitori una commissione artistica per il 75% e il voto popolare online per il restante 25%.

I tre vincitori che saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio Roma 2025 sono stati annunciati in diretta su Rai Radio 2 durante il programma Sogni di Gloria, condotto da Giulia Nannini e Julian Borghesan, insieme al direttore artistico Massimo Bonelli. Tra loro anche DINìCHE, che si esibirà con Fuochi Ammare.

DINìCHE: la storia

DINìCHE è il progetto musicale della cantautrice Veronica Di Nocera, le cui canzoni – un mix di musica elettronica e radici campane – affrontano spesso tematiche sociali (Kaleidoscopio, Acustico e Vivarium).

Ed è proprio grazie a loro che DINìCHE ha avuto la possibilità di partecipare a diversi programmi televisivi, tra i quali possiamo annoverare: Storie Italiane, il TG2 e Detto Fatto.

Ma non è tutto! La cantautrice è stata infatti ospite anche di RTL 102.5, Rai Radio2 e Rai Radio Live.

Sul fronte dei riconoscimenti, invece, DINìCHE ha vinto il Premio della Critica (2021) e quello di Miglior Soggetto (2022) in occasione del Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera.

Veronica è stata inoltre, per ben due volte, una delle finaliste del Premio Bianca D’Aponte e ha vinto il premio come Miglior Progetto Esordiente al Festival Estivo di Piombino.

Infine, la giovane cantautrice vanta anche un’importante attività live, che l’ha vista aprire i concerti di Georginess, Avincola, Marco Sentieri ed Ermal Meta.



DINìCHE – fuochi ammare – testo e Significato del brano

Fuochi Ammare, così come gli inediti contenuti nel primo EP della cantautrice, In Tiemp’ (On Time), si caratterizza per l’alternanza di tre lingue: l’italiano, l’inglese e il napoletano.

Di fatto, il racconto di DINìCHE – che attraverso la musica compie un viaggio intimo e personale, che si snoda attraverso le esperienze della quotidianità per giungere all’accettazione del proprio vissuto e, dunque, di se stessa – ha come cornice la città di Napoli, che viene mostrata in una veste del tutto inedita.

TEStO

I’ve been losing my mind in my bed, in my bed

Pecché l’at’ m’hann’ lassat’ dint’ ‘o liett’, in my bed

M’hann’ guardat’ tutt’ quant’ ma nisciun’ ‘o sape chi song’

E quanno po’ fa scuro e nott’ s’arricordano

Je m’ perdo, tu nun m’ vide

Into ‘o scuro, dint’ a stu mar’

Je t’ sento e tu nun m’ truove

You can leave, ma je stóng’ ancora

E poi, per caso,

Noi spariamo come fuochi a mare,

Nel mare,

Scintille che poi cadono e si ritrovano ‘e notte, ‘e notte

Noi siamo dei riflessi, luci nelle onde

Luoghi distanti ca nisciuno vere,

Comme na voce ca me dice:

“Nun t’ vec’, tu nun m’ vir”

Nun t’ vec’, tu nun m’ vir

Into ‘o scuro, tu nun m’ truove,

Je ce penzo e nisciuno sente

You can leave, ma je stóng’ ancora,

E poi, per caso,

Noi spariamo come fuochi a mare,

Nel mare,

Scintille che poi cadono e si ritrovano ‘e notte

Noi siamo dei riflessi, luci nelle onde

Luoghi distanti ca nisciuno vere,

Comme na voce ca me dice:

“Nun t’ vec’, tu nun m’ vir”

Noi siamo dei riflessi, luci nelle onde

Luoghi distanti ca nisciuno vere,

Comme na voce ca me dice:

“Nun t’ vec’, tu nun m’ vir”

Dint’ a stu pensiero